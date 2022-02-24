США вводят новые санкции против России из-за Украины

США вводят санкции в отношении российских банков, активы которых составляют не менее одного триллиона долларов. Среди них банк ВТБ. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден во время пресс-конференции.



При этом отключать Россию от SWIFT США не предлагают. Они считают, что санкции против банков будут иметь большие последствия для экономики России, но готовы обсудить этот вопрос с европейскими партнёрами.



Кроме того, США ограничат возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и йенах и снизят импорт высокотехнологичной продукции в страну на 50%. Санкции также коснутся российской промышленности и космической отрасти.



Джо Байден надеется, что эти меры помешают России модернизировать свои военные силы.

"Мы надеемся, что это положить конец военным амбициям Владимира Путина", – заявил президент США.



Байден назвал российского президента агрессором, который вместе с союзниками "хочет восстановить империю любыми средствами". При этом американские войска, по словам президента, участвовать в войне между Россией и Украиной не будут, но усилят страны НАТО в Восточной Европе.

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