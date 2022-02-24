Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

США вводят новые санкции против России из-за Украины

Джо Байден

США вводят санкции в отношении российских банков, активы которых составляют не менее одного триллиона долларов. Среди них банк ВТБ. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден во время пресс-конференции.

При этом отключать Россию от SWIFT США не предлагают. Они считают, что санкции против банков будут иметь большие последствия для экономики России, но готовы обсудить этот вопрос с европейскими партнёрами.

Кроме того, США ограничат возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и йенах и снизят импорт высокотехнологичной продукции в страну на 50%. Санкции также коснутся российской промышленности и космической отрасти.

Джо Байден надеется, что эти меры помешают России модернизировать свои военные силы.

"Мы надеемся, что это положить конец военным амбициям Владимира Путина", – заявил президент США.

Байден назвал российского президента агрессором, который вместе с союзниками "хочет восстановить империю любыми средствами". При этом американские войска, по словам президента, участвовать в войне между Россией и Украиной не будут, но усилят страны НАТО в Восточной Европе.

Новость дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG