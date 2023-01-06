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Украина вошла в топ-15 армий мира в рейтинге GFP

Украинские военные ведут огонь из самоходной гаубицы французского производства CAESAR по российским позициям вблизи Авдеевки Донецкой области, 26 декабря 2022 года

Вооруженные силы Украины впервые вошли в топ-15 армий мира в рейтинге Global Firepower (GFP). В прошлом году армия Украины занимала 22-е место.

В этом году ВСУ обошли армии Ирана, Израиля, Австралии, Саудовской Аравии, Испании, Тайваня и Германии. Всего в рейтинге рассматриваются 145 стран.

"Поскольку Украина продолжает свою оборону против России, она увеличила свой показатель индекса GFP за текущий год в результате ответных действий, финансовой и материальной поддержки со стороны Запада, а также введения новых ключевых категорий, что благоприятно сказывается на ее общем положении в списке", – говорится в сообщении.

Первое место в рейтинге занимают США, второе – Россия, а третье – Китай.

  • США, страны Европы, а также Япония и Австралия уже оказали помощь Украине на миллиарды долларов – военную, финансовую и гуманитарную. Помощь США наиболее существенна. Следом за США по размерам траншей Украине располагаются Великобритания, Германия, Канада и Польша.

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