Украина вошла в топ-15 армий мира в рейтинге GFP

Вооруженные силы Украины впервые вошли в топ-15 армий мира в рейтинге Global Firepower (GFP). В прошлом году армия Украины занимала 22-е место.

В этом году ВСУ обошли армии Ирана, Израиля, Австралии, Саудовской Аравии, Испании, Тайваня и Германии. Всего в рейтинге рассматриваются 145 стран.

"Поскольку Украина продолжает свою оборону против России, она увеличила свой показатель индекса GFP за текущий год в результате ответных действий, финансовой и материальной поддержки со стороны Запада, а также введения новых ключевых категорий, что благоприятно сказывается на ее общем положении в списке", – говорится в сообщении.

Первое место в рейтинге занимают США, второе – Россия, а третье – Китай.