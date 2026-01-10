Стабильность, которая убивает. Алекс Леви – о конце притворства

Одна из самых разрушительных привычек современной политики – это когда гуманисты подменяют ответственность разговорами о стабильности. Под видом осторожности они годами пытаются убедить всех, что главное – не вмешиваться, не раскачивать, не трогать. На деле это означает ровно одно: дать репрессивным режимам спокойно накапливать оружие, влияние и наглость, а потом изображать удивление, когда в какой-то момент всё выходит из-под контроля.

История с Мадуро важна для меня не как судьба конкретного персонажа. Я надеюсь, что она станет сигналом для всех: притворяться больше не нужно. Не все режимы равны, не все государства заслуживают одинакового отношения. В этом мире существуют моральные мерки, и власть, которая держится не на выборах, а на страхе, не может автоматически рассчитывать на тот же статус, что и нормальные государства. Чем раньше это будет проговорено открыто, тем меньше лицемерия останется в международной политике.

Противоположную точку зрения активно отстаивают определённые круги в Европе и многие представители Демократической партии США. Формально они выглядят как поборники "мира любой ценой" и законности. Но порой складывается ощущение, что значительная часть этих людей не работает на западные институты, а обслуживает интересы Ирана, России и Китая, помогая им размывать Запад изнутри. Именно оттуда и льётся этот бесконечный поток ерунды про равные подходы, понимание контекста и недопустимость излишнего давления. Вся эта логика в итоге сводится к комичному допущению, будто единственный допустимый способ избавиться от чужого диктатора – это очень-очень вежливо попросить его уйти и надеяться, что он послушается.

Если бы я жил в Израиле, я бы без колебаний предпочёл дестабилизировать вражеский режим

Иран в этой картине – ключевой узел. Каждый раз звучат предупреждения о том, что любое давление якобы дестабилизирует регион. Вот и здесь возникает закономерный вопрос: а что именно Иран "стабилизировал" все эти годы? Они стабилизировали регион через ХАМАС, Хезболлу, хуситов и нескончаемые прокси-войны? Через ракеты, дроны и экспорт насилия? Через ядерную программу, которая десятилетиями держит Ближний Восток в состоянии хронической тревоги? Если это и есть стабильность, то проблема явно не в её нарушении, а в самом определении.

Когда разговор заходит об Израиле, начинается отдельная волна истерии. Те, кто обычно спокойно воспринимают действия США, внезапно переходят к крикам о "глобальном сионизме", "американском империализме" и "дестабилизации региона", стоит лишь упомянуть возможность израильского вмешательства. Но если отбросить лозунги и оставить сухую логику, всё предельно просто. Если бы я жил в Израиле, я бы без колебаний предпочёл дестабилизировать вражеский режим, лишь бы он не создавал оружие, способное уничтожить мою страну, и не финансировал структуры, которые охотятся на моих граждан. Дестабилизация источника экзистенциальной угрозы ради защиты собственного общества – это не аморальность, а элементарный инстинкт выживания.

Показательно и заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, который заявил, что когда Трамп говорит о мире языке силы, он якобы апеллирует к "закону джунглей", где тот, у кого больше мощи, может делать всё что угодно.

Мой ответ ему простой: нет, господин Арагчи, проблема в другом. В тот момент, когда вы начинаете угрожать внешним силам, дальнейшие последствия перестают зависеть от вашего желания или трактовок. После прямых угроз возможно всё, вплоть до вашего изъятия из личной резиденции, и в моих глазах это полностью оправдано. Не лезьте к другим, и к вам не будут лезть. Вы сами отменили для себя право на жалобы.

На этом фоне особенно жалко выглядит Москва. Годы разговоров о величии, равенстве с США, союзниках и гарантиях, и в итоге ноль реального результата. Никого не защитили, никому не помогли, ни одного исхода не навязали. Осталась только риторика и роль тихой гавани для чужих провалов. А коллекция изгнанных диктаторов в стеклянных башнях Москва-Сити тем временем растёт.

Меня пугает не происходящее. Меня пугает возврат к привычному бездействию под соусом гуманизма. Потому что каждый раз, когда мир выбирает комфортную пассивность, он лишь откладывает конфликт и увеличивает цену, которую потом платят другие. И если сегодня появляется шанс сломать одну из ключевых систем региональной дестабилизации, не воспользоваться им – значит снова добровольно выбрать слабость.





Алекс Леви - журналист

