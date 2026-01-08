Очень страшные дела. Галина Сидорова – о саспенсе и мадуризации

На сей раз Путин протащил в новый год не только свою подлую войну, но и ощущение ещё большей беды. Этот приём из кинематографа, часто используемый в "ужастиках", в английском языке обозначается ёмким словом suspense, на русский я бы перевела как "напряженное ожидание в неизвестности" или "тревога ожидания". Скрудж-Путин, дабы испортить праздник, запустил "утку" с якобы атакой украинских дронов на свою валдайскую резиденцию. Зловещее обещание в ответ "разобраться с Зеленским" в первые же дни января прогрохотало новыми бомбардировками Харькова, Киева, Чернигова, Днепра.

А в более широком, международном смысле саспенс разрешился рокотом американских вертолётов над Каракасом при подозрительно тихой местной ПВО, поставками систем для которой в последнее десятилетие усиленно занимались россияне. Хвалёные российские С-300, "Панцири", а ещё раньше "Буки" то ли не сработали, то ли были легко подавлены американцами, а может, венесуэльские военные не слишком озаботились защитой неба над своим руководством – тут любое предположение в строку. Результат налицо: венесуэльский диктатор, "наркотеррорист" (по версии правоохранителей США), ещё вчера пританцовывавший перед микрофоном, грозя "американским империалистам", в спортивной пижаме, наручниках и тёмной маске-очках полетел в Нью-Йорк на свой собственный суд.

С захватом венесуэльского "клиента" прямо из его бункерной спальни справились за тридцать минут

Чем не новогодний сюжет из прекрасного мира будущего? Особенно если слегка подработать нюансы: к примеру, представить, что на вооружении международного права появился эффективный способ усмирения диктаторов – если таковые в этом чудесном мире ещё не переведутся, конечно. Зарвавшийся правитель, решивший потерроризировать сограждан и соседние государства, после соответствующего аудита мирового сообщества извлекается из подведомственной страны с помощью специальных межнациональных сил мгновенного реагирования, дабы предстать перед международным судом. А пострадавшая от его действий страна с помощью дружественного окружения возвращается на путь соблюдения принятых в этом восхитительном мире норм и прав человека, дабы не мешать процветанию как собственных граждан, так и соседей.

В реальной жизни режим в Венесуэле пока никто менять не собирается. По мнению триумфаторов американской операции "Абсолютная решимость" оппозиция в изгнании не готова участвовать в смене власти, пусть даже её лидер Мария Корина Мачадо только что получила Нобелевскую премию мира, а другого её представителя, Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, большинство латиноамериканских государств считает победившим на выборах 2024 года. Да и американское правительство по горячим следам объявляло именно его, а не подтасовавшего результаты Мадуро, избранным президентом Венесуэлы.

Демократизация и восстановление прав пострадавших от диктатуры венесуэльцев в настоящий момент, скорее, задел на будущее, возможный сопутствующий бонус. Главная же заявленная задача момента – вернуть нефтянку, в своё время национализированную, читай – отнятую, режимом Чавеса-Мадуро и им же впоследствии разрушенную, ввиду отсутствия соответствующих технологий, компетенций и подсанкционных комплектующих. "Нам нужен полный доступ. Нам нужен доступ к нефти и другим ресурсам, которые позволят нам восстановить их страну", – президент Трамп предельно лаконичен. Ну и, конечно, плохиша Мадуро, которому американские правоохранители предъявили обвинение в заговоре, связанном с наркотерроризмом и импортом кокаина и оружия в США, нужно примерно наказать.

Интрига в том, каким образом американцы, взявшие на себя управление Венесуэлой, будут использовать насквозь коррумпированный мадуровский госаппарат – перекупая? То есть фактически положившись на коррупцию? Пока вице-президент при Мадуро и чавистка со стажем Делси Родригес приняла на себя обязанности президента и, судя по всему, пытается сохранить позиции, балансируя между мадуровскими и новыми управленцами.

Путин, и без того помешанный на собственной безопасности, ещё глубже зароется в свои бункеры

Есть в этой американской "специальной венесуэльской операции", на мой взгляд, и ещё один закадровый герой – Владимир Путин. И не только потому, что похожая ситуация с его коррумпированным окружением неминуемо возникла бы, реши кто-нибудь со стороны его захватить или нейтрализовать. Но и по причине того, что, несмотря на верещание его штатных пропагандистов на тему "агрессии США против Венесуэлы", я почти уверена: он был в курсе событий. Речь не о конкретном времени или деталях, конечно. Но упоминания особых интересов и обмен "подмигиваниями" в "духе Анкориджа" – Трамп о "доктрине Монро", Путин об Украине и других осколках СССР – скорее всего имели место в ходе неформальных бесед Дональда и Владимира. Уж слишком явно временами выливается в публичное пространство недовольство Украиной из обоих лагерей.

С одной стороны, "мадуризация" международного контекста Путину выгодна. Своими действиями Трамп, вольно или невольно, ему помогает, как бы нормализуя право сильного и возвращая недобрые старые времена, когда "большие дяди" разбирались со своими обидчиками по собственному усмотрению, не слишком оглядываясь вокруг. Путин уже отведал безнаказанности, напав в 2008 году на Грузию, в 2014-м отжав у Украины Крым, и, наконец, развязав агрессивную войну против неё в феврале 2022-го.

С другой, нетрудно предположить, что при виде союзника, шагающего под американским конвоем в пижаме и шлёпанцах, Путин, и без того помешанный на собственной безопасности, ещё глубже зароется в свои бункеры. Тем более, что появилась возможность использовать аватары с ИИ для стандартных видеомероприятий – главное, чтобы операторы не забывали менять галстуки, и никаких тебе подозрительных двойников.

Американские власти, кстати, в канун нового года подлили масла в огонь, озадачив путинских безопасников публикацией на официальном сайте Госдепа новых рекомендаций для путешественников. Их суть – воздержаться от посещений РФ в связи с "продолжающимся конфликтом между Россией и Украиной; риском преследования или незаконного задержания сотрудниками российских спецслужб; произвольным применением местных законов и возможностью террористических актов". Тем же, кто рискнёт, советуют выйти из всех аккаунтов в социальных сетях, быть готовым к задержанию на неопределённый срок и подготовить завещание.

Но самое сильное впечатление на "кремлёвских" явно произвела виртуозность американской "СВО" – с захватом венесуэльского "клиента" прямо из его бункерной спальни справились за тридцать минут, причём без собственных потерь. Киев же не удалось покорить не то что в течение запланированных трёх дней, но и за четыре долгих года кровопролитной войны. Хотя вывод, по-моему, очевиден: хрупкие с виду демократии сильнее кондовых диктатур. При демократиях люди борются за свою страну. Им есть, что терять. При диктатурах терять нечего – хуже-то не будет! Неплохой пример для кремлёвского Мадуро с его длиннющим послужным списком "очень страшных дел". Очень личный саспенс, приоткрывший завесу над тем вариантом будущего, которого Путин, судя по всему, опасается больше всего: чемодан, вокзал, Гаага.

Галина Сидорова – московский журналист и внешнеполитический обозреватель



Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции