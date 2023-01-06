Владимир Путин по предложению патриарха Кирилла распорядился не обстреливать Украину в день, когда православные христиане отмечают Рождество. К идее полуторадневного "перемирия" украинцы и те, кто их поддерживает, отнеслись максимально скептически.

Владимир Горбач

Гундяев & Путлер объявили про "Рождественское перемирие" с 12:00 6 января по 24:00 7 января

1) Ждем атаки ночью 8-го числа?

2) Они обречены, поскольку отстают от нас аж на 13 дней...

Юрий Касьянов

Орки хотят "рождественского перемирия". Чтобы гундяевский бог благословил их на убийство украинцев.

Элина Руденко

Прочитала, что Путин там объявил какое-то рождественское перемирие.

Значит, точно будет бомбить. Или на оккупированной территории что-то большое жахнет. Ну, а то что русская армия - это синоним бесчестья, даже дети знают.

Иван Преображенский

Путин велел Шойгу прекратить на Рождество (по старому стилю) огонь на фронте. В одностороннем порядке.

Что и требовалось доказать после призыва патриарха Кирилла и якобы сделанного президентом Турции Эрдоганом предложения о том же. [...]

Кремль сам всю эту бутафорию придумал и теперь пытается навязать Украине перемирие и зацепиться, может быть, за переговоры. Ресурсов начать новое наступление у российской армии нет и они хотят получить немного времени.

Александр Осовцов

Никакого "патриарха Кирилла" как субъекта, выражающего своё мнение на публику, не существует. Предлагать "перемирие" он может только по команде из администрации Путина по согласованию с самим Путиным. Никак иначе. Остальное - спектакль в интересах агрессоров.

Сталингулаг

То есть, а после седьмого числа опять можно бомбить, лишать жизней, тепла, электроэнергии, грозить ядерным апокалипсисом. Очень православно!

Остап Кармоди

Не понимаю, почему все с обеих сторон фронта так горячо обсуждают это путинское "перемирие". Как будто слова "Путин поручил Шойгу" действительно что-то значат. Будет Россия бомбить и обстреливать Украину и на православное Рождество, как во все остальные дни, можете не сомневаться.

Михаил Виноградов

Все критикуют инициативу о прекращении огня, а мне она симпатична. И даже было бы неплохо, чтобы оно продлилось подольше

Галина Юзефович

Не верю в возможность перемирия и отдельно не верю в искренность и добрые намерения авторов, так сказать, идеи. Но внезапно мысль о том, что сутки просто никого не будут убивать, показалась мне неотразимо, почти болезненно притягательной. Такая простая, органическая вещь - всего-то сутки без убийств и обстрелов - вдруг представляется какой-то сказочной, недостижимой фата-морганой. Странные времена, прОклятый год.

Майкл Наки

Ну а по сути – Зеленский предлагал прекращение огня во время Рождества (25-го декабря). Россия не отреагировала. Так что пусть со своими хитростями идут вслед за русским военным кораблём.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что "временное перемирие" возможно только в случае ухода России с оккупированных территорий. "Лицемерие оставьте себе", - подытожил он.

С недоверием восприняли путинскую инициативу и западные лидеры.

Недовольство высказали и российские "патриоты".

Борис Рожин

1. Запад раскачивает в РФ кейс слабости и некомпетентности власти.

2. Власти, уже имея за плечами 8 лет минских перемирий и собственные признания, что никто их выполнять не собирался, снова запускают бодягу с "перемириями к дате". Рождественские перемирия уже были - они никогда не соблюдались. Как и "пасхальные", "хлебные", "школьные" и прочие так называемые "перемирия".

3. Решение очевидно вряд ли будет иметь большую популярность, даже несмотря на усилия официальной пропаганды по этому поводу.

4. Резонный шаг со стороны противника - 6 и 7 января заваливать снарядами и ракетами Донецк или любой другой город, чтобы слабость и некомпетентность власти была видна армии и обществу еще лучше.

5. Ну и далее все в рамках пункта №1.

Андрей Цыганов

Инициатива абсурдна вдвойне --и потому что очевидно что противник не просто не поддержит ее, а расценит как слабость, которой нужно воспользоваться, и потому, что ставит в идиотское положение армию, которой в любом случае придется отвечать—а значит, нарушать приказ. И это на фоне непрекращающихся обстрелов Донбасса и Белгородчины, стягивания резервов противника, беспрецедентных поставок западного оружия и открытой подготовки революции в России, симптомом чего может служить давешнее обращение Госдепа США к народу России (сразу после выхода в море «Адмирала Горшкова» с «Цирконами» на борту).

Сталина Гуревич

Интересно, а если по нашим херачить начнут, им как, приказ нарушать или по-христиански вторую щеку подставлять? Хотя, почему «если»?

Мне всегда казалось, что режим прекращения огня по обоюдной договорённости вводится.

Игорь Стрелков

- Владимир Владимирович сделал настолько смелый и решительный шаг к поражению и капитуляции в текущей войне, каких еще не было за минувшие 10,5 месяцев т.н. "СВО". Гаага аплодирует и начинает готовить камеру. (Если, конечно, вопрос не будет превентивно решен путем несанкционированного ввода черенка лопаты в задний проход, как было с Каддафи);

- вооруженные силы РФ - просто в восторге: им на своей шкуре удастся испытать все "прелести" односторонних перемирий, которые ранее познали Корпуса народной милиции ЛДНР за предыдущие 8 лет. Думаю, нашим военным понравится. "Деэскалацию" и "Перегруппировку", а также "Непростое Решение" - ВС РФ уже оценили. Теперь - новый этап...

Глава "ДНР" Денис Пушилин объявил, что никакого перемирия не будет.

Оппозиционные комментаторы пишут, что в "перемирие" могут поверить разве что потребители российской пропаганды.

Аббас Галлямов

Отечественная «патриотическая» общественность очень нервно отреагировала на путинскую инициативу о рождественском перемирии. Формулировки, которые используют недовольные, не очень важны, они достаточно бессодержательны. Важны эмоции. Последние выдают мощную фрустрацию, связанную с ситуацией на фронте. Этой публике нужно не перемирие, а победа. В отсутствие последней всё остальное воспринимается как суррогат, как попытка обмана.

Любопытно в этой связи то, что указанная публика готова теперь критиковать лично Путина. Раньше за ней такого не водилось.

Интересно и то, что администрация президента не сумела обеспечить «общественную поддержку» путинской инициативе. То ли вообще работать разучились, то ли общественность более твёрдой стала.

Короче, коридор для манёвра сужается.

Иван Яковина

Удивительно, как Путина с его "прекращением огня" дружно послала нахер буквально вся Вселенная: правительство и жители Украины, Германия, Великобритания, вся Европа, США, весь Запад и Восток.

Потом к этому хору, вопрошающему "Ты [ненормальный]?", присоединились и российские наблюдатели: анонимные Z-каналы, потом и именные, несколько депутатов Госдумы, все сколь-нибудь говорящие российские военные, и даже мелкий дерьмовщик по имени Пушилин.

Следом, наверное, уже жуки, черви и микробы в своих сетях посмеются над Путиным и его безграничным убожеством...

Вот как интересно судьба повернулась - год назад к нему в Кремль стояла очередь из напуганных мировых лидеров, готовых лебезить и кланяться, а сейчас даже какие-то донецкие чмони пишут: "Дед, завали лицо".

Леонид Волков

Какая-то идиотская разводка с этим «перемирием», и, опять, выстрел себе в ногу (каких у Путина, к счастью, много в последнее время).

Z-каналы воют: как это так, «одностороннее прекращение огня». Никто в мире не воспринимает всерьез. Единственная аудитория — телезритель в РФ, которому Путин после 7 января постарается продать идею, что вот, антихристы нарушили рождественское перемирие, надо сплотиться, нужна вторая волна мобилизации и т.д.

Но поздно: после Макеевки это уже никак не продать точно, если Макеевка разошлась достаточно широко (а кажется, что это так); ни один мобилизованный, уверен, ни за что уже не согласится ночевать в большой казарме, а иначе армия РФ воевать не умеет (об этом недавно был отличный тред у Яна Матвеева). Цугцванг.

Борис Филатов

«Давайте дадим православным посетить на Рождество храмы»

Объявляют «перемирие».

И тут же сидят и перезаряжают ракеты.

Убл@дки.

…

Не забудьте, кстати, рассесться на «перемирие» по ПТУ.

И поплотнее.

Альфред Кох

Путин с Гундяевым решили, что все кругом дураки и клюнут на их слезоточивую мелодраму про “рождественское перемирие”. Дешевый трюк. Оперетка! Надеюсь, что никто это не купит. Смехотворное перемирие на 36 часов, которое даст возможность, как правильно заметил Байден “глотнуть Путину кислорода”? Дураков - нема. Кажется Эрдоган посоветовал Путина одностороннее прекращение огня? Вот пусть и прекращает. Односторонне. Как флюс.

Сначала ты развязываешь драку, потом начинаешь уставать и говоришь противнику: давай чуток отдохнем, а то у меня уже сил нет… Это так не работает, дядя. Сил нет - сдавайся. Или беги. Ты оккупант. Ты убийца. Уставший убийца не предлагает перекур. Он капитулирует.

Татьяна Становая

Вообще, странно объявлять перемирие, когда ты находишься в ситуации обороны. Примерно как "кому я должен, всем прощаю".

В ответ на реакцию украинской стороны российские чиновники и пропагандисты действительно заявили, что Украина "сорвала перемирие" - и теперь осталось только "идти до конца".

Дмитрий Медведев

Украинцам была протянута рука христианского милосердия на Великий Праздник. Их руководители её отвергли. Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства.

Людей, лишившихся возможности сходить в церковь, жалко. А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев. На этом основана дрессура. И она будет продолжена западными свинопасами.

Даже малограмотная германская бабка Бербок и ряд других смотрящих по европейскому свинарнику успели вякнуть про недопустимость перемирия. Ну, наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных. Им не привыкать…

Сергей Колясников

В протянутую руку дружбы практически сразу смачно плюнули Подоляк и Данилов. Песков попытался выправить ситуацию ("Мы не уверены, что это плюнул Зеленский, возможно это не его слюни"). Но тут подтянулись глава МИД Германии Бербок и Джо Байден, рука дружбы под тяжестью плевков основательно просела. Ну и в финале туда же пафосно харкнул сам Зеленский.

Практически тут же появились фото отгрузки на Украину французских колесных танков, плюс анонсированы поставки бронемашин из США (БМП Bradley) и Германии (БМП Marder), оружия уже весьма серьезного.

Какие выводы? Это война на уничтожение. Это давно не скрывается и любой российской мирной инициативой США и ЕС вытрут ж*пу не менее демонстративно, чем "Минскими соглашениями". В войне можно победить, а можно и проиграть. Проигрыш для России означает уничтожение, второй ошибки "западные партнеры" уже не допустят, выжить, как после 90-х, нам не позволят.

Поэтому надрывный пиар "мы не такие" можно свернуть и просто воевать. Они знают, что "мы не такие". Поэтому они и хотят нас убить.

Иван Охлобыстин

Украина совершила фатальную ошибку, не поддержав инициативу Патриарха Кирилла по поводу рождественского перемирия.

Теперь это самая настоящая Священная война. Война против Бога.

И Лавру осквернили еретики.

Старцы говорили: полгода после этого кощунства и враг будет уничтожен, а Украина исчезнет.

Военкор Котенок

Миролюбие Москвы не услышано: Зеленский заявил, что РФ под предлогом режима тишины пытается скрыть новые шаги "агрессии".

Судьба "режима тишины", "прекращения огня", "перемирия" предрешена, тем более, что ранее заявление Президента РФ осмелился корректировать (дезавуировать) глава ДНР.

Что-то не сростается в деле окончить конфликт на Украине на полуслове и полушаге.

Значит, России придется побеждать и делать для этого самое главное, вопреки недавним речам высоких спикеров, - превращать страну в военный лагерь.

В противном случае - смерть духовная и физическая. Вы что выбираете наконец?

"Миролюбие" Москве стоило бы проявить несколько раньше, иронизирует Василина Орлова:

"Миролюбие Москвы не услышано".

Миролюбие: вторглись в соседнюю страну без повода, устроили резню в Буче, разрушили с полдюжины городов - Мариуполь, Волноваху, Лисичанск, Северодонецк, Попасну, Рубижне, бесчисленное количество городов и сел.

Получив отпор, заблажили о перемириях и миролюбии.

Путинское перемирие не свидетельство "миролюбия Москвы", а предвестник капитуляции Российской Федерации в проигранной войне.

Причем война проиграна вдрызг не только на поле боя, но на поле сбыта нефти и газа.

Потерян европейский рынок, основной рынок доходов Российской Федерации.

Масштаб катастрофы даже не начал осмысляться Z-иллюзионерами.

Они все последние месяцы были в горячечном поиске, как бы выдать обстрелы мирной инфраструктуры или занятые пол-метра окопов за великие военные победы.

Некоторые комментаторы обратили внимание на формулировки в документе о "перемирии", согласно которым украинские территории, "признанные" Россией своими, таковыми не являются.

Владислав Иноземцев

Преинтереснейший документ опубликован вчера вечером на официальном сайте Кремля. Президент повелел прекратить огонь на фронте на время празднования Рождества, об этом говорили вчера очень много и с разными акцентами. Но интересен не сам факт такого распоряжения, а его форма. В тексте говорится о «линии боевого соприкосновения сторон на Украине». Это означает, что псевдореферендумы признаны туфтой, а решения о «присоединении» к России новых территорий денонсированы? Потому что если нет, то линия соприкосновения находится на территории Российской Федерации. Значит ли это, что в Кремле уже не верят своим собственным сказкам? Или у нас все «правовые» документы пишут… ну тут пусть каждый найдет для обозначения этих людей подходящее слово

Анатолий Несмиян

Уже только ленивый не обратил внимание на то, что рапорт Минобороны о прекращении огня согласно распоряжению президента говорит о прекращении его по линии боевого соприкосновения «на территории Украины», хотя согласно действующей российской конституции вся линия соприкосновения сейчас проходит по территории России.

Техническая ошибка, скорее всего, вызвана тем, что ментально даже военные не ощущают себя освободителями земли русской, но зато прекрасно понимают свой реальный статус.