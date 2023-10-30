"Вёрстка": две кавказские республики не стали награждать сына Кадырова

Две республики Северного Кавказа - Адыгея и Кабардино-Балкария, - отказались присуждать свои награды сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму. Об этом пишет издание "Вёрстка" со ссылкой на источники, близкие к властям этих регионов. Они также утверждают, что чеченское руководство обращалось к администрациям этих и других северокавказских республик с просьбой "поддержать" Кадырова-младшего.

По словам источников издания, по крайней мере глава Адыгеи Мурат Кумпилов предпочитает "самоустраниться" от слишком тесных связей с Чечнёй и, в частности, от истории с избиением Адамом Кадыровым арестованного за сожжение Корана Никиты Журавеля в СИЗО Грозного. Они утверждают, что поддержка Кадырова может быть "неоднозначно оценена" федеральным центром, который так и не дал внятной оценки произошедшему.