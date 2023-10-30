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"Вёрстка": две кавказские республики не стали награждать сына Кадырова

Адам Кадыров
Адам Кадыров

Две республики Северного Кавказа - Адыгея и Кабардино-Балкария, - отказались присуждать свои награды сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму. Об этом пишет издание "Вёрстка" со ссылкой на источники, близкие к властям этих регионов. Они также утверждают, что чеченское руководство обращалось к администрациям этих и других северокавказских республик с просьбой "поддержать" Кадырова-младшего.

По словам источников издания, по крайней мере глава Адыгеи Мурат Кумпилов предпочитает "самоустраниться" от слишком тесных связей с Чечнёй и, в частности, от истории с избиением Адамом Кадыровым арестованного за сожжение Корана Никиты Журавеля в СИЗО Грозного. Они утверждают, что поддержка Кадырова может быть "неоднозначно оценена" федеральным центром, который так и не дал внятной оценки произошедшему.

  • В конце сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём телеграм-канале видео, на котором его 15-летний сын сын Адам избивает находящегося в СИЗО по обвинению в сожжении Корана 19-летнего Никиту Журавеля. Кадыров-старший одобрил эти действия.
  • 6 октября руководство Чечни присвоило Адаму Кадырову звание Героя Чеченской республики. Позднее Кадыров-младший был награждён вторым по значимости орденом Татарстана "Дуслык" – "за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия", а также высшим орденом Карачаево-Черкесии "За заслуги перед республикой".

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