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Статус временной защиты в Европе получили 4,7 млн украинцев

"Дом добра", благотворительный центр помощи украинцам, Прага, Чехия

С начала войны России с Украиной статус временной защиты или аналогичный статус в Европе получили 4,7 миллионов украинцев. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Больше всего граждан Украины приняли Польша, Германия и Чехия.

Всего с начала войны за пределы Украины в Европу выехали почти восемь миллионов человек. Сколько из них вернулись на родину – не сообщается.

Статус временной защиты в странах ЕС даёт возможность проживания и трудоустройства.

После того, как Россия начала атаковать украинские объекты инфраструктуры правительства ряда европейских стран допускают появление новой волны беженцев.

Поток беженцев, прибывающих в Европу, многократно увеличился в 2015 году. Среди причин – обострение военных конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане, гражданская война в Ливии и ухудшение условий в лагерях для беженцев в Турции и других странах Среднего Востока. Тогда в Европу прибыли до 1,8 миллиона беженцев. Страны оказались к этому не готовы – в европейском публичном дискурсе появился термин "миграционный кризис".

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