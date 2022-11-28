В ЕС заявили о возможном подключении Россельхозбанка к SWIFT

Евросоюз изучает возможность переподключения Россельхозбанка к системе международных платежей SWIFT для облегчения экспорта российских удобрений и продовольствия. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

По словам Стано, Евросоюз услышал просьбу России, но изменение санкций, введённых в ответ на российское вторжение в Украину, требует единогласного одобрения всех 27 стран Евросоюза.

Также Стано отметил, что в санкциях Евросоюза есть исключение, позволяющее европейским банкам работать с российскими по сделкам в сфере продовольствия и удобрений, даже если те находятся под санкциями.

Кроме того, Стано подчеркнул, что "большинство российских банков не подпадают под санкции и не отключены от SWIFT", оставаясь открытыми для платежей.

Евросоюз ввёл санкции и отключил Россельхозбанк от SWIFT в начале июня 2022 года в рамках шестого пакета санкций. Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин говорил, что Москва требует исключения Россельхозбанка из санкционных списков, так как он является главным российским банком по финансированию аграрных сделок, которые не должны подпадать под санкции. Вершинин заявил, что Россельхозбанк даст "необходимые гарантии", что будет пользоваться SWIFT только для транзакций, связанных с продовольствием и удобрениями.