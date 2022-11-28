WSJ: военная помощь Украине задерживает поставки Тайваню

Правительство и Конгресс США опасаются, что военная помощь Украине задерживает поставки оружия Тайваню. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники газеты отметили, что объём невыполненных поставок вооружений острову вырос почти до 19 миллиардов долларов. В декабре прошлого года этот показатель оценивали в 14 миллиардов.

Тайвань до сих пор не получил более 200 зенитно-ракетных комплексов Javelin и 215 ракет Stinger, хотя заказ был сделан ещё в 2015 году, отмечает The Wall Street Journal.

В свою очередь американо-китайская комиссия по обзору экономики и безопасности при Конгрессе в своём отчёте указала, что отправка существующих запасов оружия и боеприпасов Киеву и проблемы с цепочками поставок, связанные с пандемией, усугубили отставание в поставках оружия, уже одобренного для продажи на Тайвань. Это, как утверждается, подорвало боеготовность острова на фоне сообщений о возможном вооружённом вторжении китайской армии.

Минобороны США заявило, что работает над обеспечением оружием и Тайваня, и Украины. Ранее Пентагон говорил, что поставки оружия Киеву – это не причина для промедления с продажами Тайваню. Остров делал заказ на новое вооружение. Украина получает оружие из существующих запасов в арсенале Соединённых Штатов, уточняет газета.

Представители американских оборонных предприятий говорят, что проблемы с цепочками поставок, вызванные пандемией, остановили производство многих систем и что они изо всех сил пытались выполнять заказы ещё до начала российского вооружённого вторжения на территорию Украины.

Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией и заявляет, что к любым вариантам воссоединения Китая.

Китай критикует Вашингтон за прямые контакты с островом. Обострение в отношениях двух стран произошло в августе, после визита на Тайвань тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Администрация президента США Джо Байдена предоставила Киеву военную помощь на сумму более 20 миллиардов долларов, ещё примерно 10 миллиардов было выделено на гуманитарное содействие и около 13 миллиардов – на восстановление экономики. Кроме того, Байден призвал Конгресс выделить ещё 37,7 миллиарда долларов на дополнительное финансирование Украины.

В Палате представителей США законодатели-республиканцы из числа тех, кто высказывал критику по поводу оказания помощи Украине в войне с Россией, подготовили резолюцию о проверке средств, выделенных Конгрессом Киеву.

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