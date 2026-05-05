Ставропольским байкерам вынесли приговор по делу о подготовке теракта

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону вынесли приговор по делу двух ставропольских байкеров, которых обвинили в планах поджечь военкоматы в регионе Кавказских минеральных вод. Сергея Дудченко приговорили к 10 годам колонии строгого режима, Николай Мурнев получил семь лет. Оба были признаны правозащитниками политзаключёнными, сообщает Кавказ.Реалии.

По версии следствия, в сентябре 2022 года Дудченко предложил поджечь военкоматы в Пятигорске, Лермонтове, Ессентуках и Кисловодске, на что согласились ещё два человека. Вместе с Мурневым они, как утверждается, сделали зажигательную смесь и хранили её, но так и не использовали – 12 октября того же года все трое были задержаны.

Помимо Дудченко и Мурнева, был задержан Кирилл Бузмаков. Они состояли в закрытом телеграм-чате байкеров под названием "1%", в котором критиковали войну в Украине и власти России. Бузмаков впоследствии умер, как сообщили в "Мемориале", вследствие пыток.

В поле зрения сотрудников силовых структур байкеры попали после одиночного мотопробега Дудченко с украинским флагом. Его задержали, а после досмотра телефона и обысков обвинили в хранении наркотиков, оружия и взрывчатки. Бузмакова обвинили в хранении боеприпасов, а Мурнева – в покупке наркотиков. Дудченко получил 7,5 лет колонии общего режима, Бузмаков – три года колонии-поселения, Мурнев – три года условно.

Впоследствии, однако, было возбуждено новое дело, о подготовке к теракту. Все трое неоднократно заявляли о пытках – в результате избиений Бузмакову удалили челюсть и язык, он утратил способность говорить и есть, его кормили через зонд. В марте 2024 года его перевели под домашний арест, а в июле он скончался.

Мурнев говорил, что его заставили подписать признание в "подготовке теракта" под пытками: "Очень сильно начали избивать, бить по голове, угрожать, что убьют, если я не сознаюсь. В чем сознаваться, если я ничего не совершал? "Вы хотели совершить теракт, нападение вооружённое". Какой теракт? У меня четверо детей – какие теракты? Их это не удовлетворило – они подключили ток и начали сильно, долго бить током".

Четвёртым обвиняемым по делу о приготовлении к поджогу военкомата стал бывший инспектор по оружию Росгвардии Владимир Бурмай. Он рассказал Кавказ.Реалиям, что после первых арестов по "делу ставропольских байкеров" успел уехать из России и сейчас находится в США. С 9 марта 2023 года он в международном розыске. Его уговаривали вернуться и дать показания против Николая Мурнева и Сергея Дудченко. При этом на него давят, припоминая историю 2018 года, когда его заставили уволиться за якобы разглашение тайны – о застрелившемся сотруднике ФСБ.