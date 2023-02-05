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Стипендию имени Петра Вайля получила Любовь Барабашова

Петр Вайль в Германии. Фото Юрия Векслера

Лауреатом стипендии имени Петра Вайля "Свободная русская журналистика" за 2023 год стала внештатный корреспондент Радио Свобода в Южно-Сахалинске Любовь Барабашова.

Она сотрудничает с Радио Свобода с 2016 года, автор нескольких десятков статей о политических и общественных проблемах, о ежедневной жизни Южно-Сахалинска и Сахалинской области, опубликованных на сайтах Радио Свобода и его регионального проекта Сибирь.Реалии. В ноябре 2022 года Министерство юстиции России внесло Барабашову в список СМИ-"иноагентов". Она считает это решение несправедливым.

Любовь Барабашова
Любовь Барабашова

Cтипендия имени Петра Вайля "Свободная русская журналистика" учреждена в 2009 году в память об известном писателе и многолетнем сотруднике Русской службы в год 60-летия со дня его рождения. Лауреат стипендии – лучший, по мнению редакции, внештатный корреспондент Радио Свобода. В прежние годы лауреатами стипендии имени Петра Вайля становились корреспонденты Радио Свобода в Киеве, Крыму, Нью-Йорке, Сочи, Санкт-Петербурге, в Кировской, Саратовской, Томской, Ульяновской, Челябинской, Псковской и Калининградской областях.

  • Русская служба Радио Свобода открыта в 1953 году. Медиакорпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода, в состав которой входит Русская служба, видит свою задачу в продвижении демократических ценностей и институтов путем обращения к аудитории тех стран, в которых свобода прессы ограничена властями или пока не стала нормой общественной жизни.
  • Несмотря на политическую цензуру и блокировку сайтов Радио Свобода, введенные российскими властями после начала полномасштабного военного вторжения в Украину, в 2022 году сайты Радио Свобода и его проектов зарегистрировали свыше 161 миллиона посещений, это лучший результат в истории редакции. Сайт Сибирь.Реалии ежемесячно регистрирует примерно 800 тысяч посещений.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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