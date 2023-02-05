Стипендию имени Петра Вайля получила Любовь Барабашова

Лауреатом стипендии имени Петра Вайля "Свободная русская журналистика" за 2023 год стала внештатный корреспондент Радио Свобода в Южно-Сахалинске Любовь Барабашова.



Она сотрудничает с Радио Свобода с 2016 года, автор нескольких десятков статей о политических и общественных проблемах, о ежедневной жизни Южно-Сахалинска и Сахалинской области, опубликованных на сайтах Радио Свобода и его регионального проекта Сибирь.Реалии. В ноябре 2022 года Министерство юстиции России внесло Барабашову в список СМИ-"иноагентов". Она считает это решение несправедливым.

Cтипендия имени Петра Вайля "Свободная русская журналистика" учреждена в 2009 году в память об известном писателе и многолетнем сотруднике Русской службы в год 60-летия со дня его рождения. Лауреат стипендии – лучший, по мнению редакции, внештатный корреспондент Радио Свобода. В прежние годы лауреатами стипендии имени Петра Вайля становились корреспонденты Радио Свобода в Киеве, Крыму, Нью-Йорке, Сочи, Санкт-Петербурге, в Кировской, Саратовской, Томской, Ульяновской, Челябинской, Псковской и Калининградской областях.