Стипендию имени Петра Вайля получила Татьяна Вольтская

Лауреатом стипендии имени Петра Вайля "Свободная русская журналистика" за 2022 год стала внештатный корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольтская.

Она сотрудничает с Радио Свобода с 2000 года, в 2017-2020 годах - ведущая программы "Петербург Свободы". Один из самых популярных наших журналистов, Вольтская - автор сотен материалов о политических и общественных проблемах, о ежедневной жизни Петербурга и Ленинградской области, опубликованных на сайтах Радио Свобода и его регионального проекта Север.Реалии. В октябре 2021 года Министерство юстиции России внесло Вольтскую в список СМИ-"иноагентов". Она считает это решение несправедливым и обжалует его в судебном порядке.

Татьяна Вольтская - известный российский поэт, лауреат литературных премий, автор одиннадцати сборников стихов.

Cтипендия имени Петра Вайля "Свободная русская журналистика" учреждена в 2009 году в память об известном писателе и многолетнем сотруднике Русской службы в год 60-летия со дня его рождения. Лауреат стипендии – лучший, по мнению редакции, внештатный корреспондент Радио Свобода. В прежние годы лауреатами стипендии имени Петра Вайля становились корреспонденты Радио Свобода в Киеве, Крыму, Нью-Йорке, Сочи, в Кировской, Саратовской, Томской, Ульяновской, Челябинской, Псковской и Калининградской областях.