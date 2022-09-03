Столице Казахстана предложили вернуть прежнее название – Астана

Группа депутатов Мажилиса – нижней палаты парламента Казахстана – предложила вернуть столице страны прежнее название – Астана. Сейчас она называется Нур-Султан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутатов.

В марте 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом переименовал Астану в Нур-Султан в честь своего предшественника Нурсултана Назарбаева.

"Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город. К тому же народ не принял новое название столицы", – говорится в заявлении депутатов. По их мнению, вернуть прежнее название будет "исторически справедливым" решением.

В 1998 году название "Астана" предложил Нурсултан Назарбаев – следовательно его вклад "в становление и развитие главного города страны" будет учтён, считают депутаты.