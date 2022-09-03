Столице Казахстана предложили вернуть прежнее название – Астана

Группа депутатов Мажилиса – нижней палаты парламента Казахстана – предложила вернуть столице страны прежнее название – Астана. Сейчас она называется Нур-Султан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутатов.
В марте 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом переименовал Астану в Нур-Султан в честь своего предшественника Нурсултана Назарбаева.
"Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город. К тому же народ не принял новое название столицы", – говорится в заявлении депутатов. По их мнению, вернуть прежнее название будет "исторически справедливым" решением.
В 1998 году название "Астана" предложил Нурсултан Назарбаев – следовательно его вклад "в становление и развитие главного города страны" будет учтён, считают депутаты.
- Нур-Султан, ранее называвшийся Астана (от казахского "астана" – столица), Акмола, Целиноград, Акмолинск, стал столицей Казахстана в 1997 году. Назарбаев перенёс её из Алматы – крупнейшего города Казахстана по численности населения.
- В январе 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты, первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические лозунги. Одним из популярных стал "Шал, кет!" ("Старик, уходи!") – требование ухода Назарбаева из власти.
- После январских протестов несколько человек, близких к Назарбаеву, были сняты с должностей, а сам Назарбаев покинул пост главы Совета безопасности Казахстана и должность председателя правящей партии "Нур-Отан". Оба поста занял президент Токаев.
- Летом 2022 года в Казахстане прошёл референдум по поправкам к Конституции. Изменения в основном законе поддержали более 77% граждан. В результате среди прочего из текста Конституции убрали все упоминания Назарбаева как лидера нации, или елбасы.
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