В воскресенье, 20 августа, сторонники оппозиционера Алексея Навального проводят акцию "Путин — убийца". Она приурочена к третьей годовщине отравления политика нервно-паралитическим веществом.

Десятки активистов вышли на улицы за границей – в частности, в Грузии, Эстонии, Новой Зеландии, Франции.

В Ницце участники акции встали вдоль набережной. У них были плакаты с антивоенными лозунгами и символикой.

В Махачкале состоялся одиночный пикет. Участник вышел с плакатом "Свободу Навальному! Нет репрессиям! Нет войне!"

В Москве, по данным "ОВД-Инфо" задержали двух человек с плакатами "Свободу политическим заключенным". Участники стояли в пикетах в центре города – на Арбате и на Красной площади. О том, связаны ли эти акции с митингами в поддержку Навального, не уточняется.

В телеграме команды Навального также опубликовано фото человека с плакатом "Свободу Навальному, нет войне!" рядом с Красной площадью.

В анонсе акции соратники Навального писали, что прежде всего призывают выходить на акции тех, кто живёт в "безопасных странах".

Навальный был госпитализирован 20 августа 2020 года в больницу в Омске с симптомами тяжёлого отравления. Он проходил лечение в берлинском госпитале, специалисты установили, что политик мог быть отравлен ядом российского производства. Сторонники Навального обвинили в покушении ФСБ и власти страны.

После возвращения из Германии Навального задержали и отправили в колонию, заменив условный срок на реальный по старому делу. Позднее против оппозиционера возбудили несколько новых уголовных дел. Он отбывает девятилетний срок в колонии во Владимирской области.

В начале августа суд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по новому уголовному делу об экстремизме.

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