В Перми провели обыски по делу экс-координатора штаба Навального

В Перми как минимум по четырём адресам провели обыски по делу бывшего координатора местного штаба Навального Сергея Ухова. Накануне он сам позвонил в ФСБ.
По данным телеграм-канала "Пермь 36,6", обыски прошли в квартирах активиста Валентина Мурзаева, журналистки Оксаны Асауленко, правозащитника Сергея Трутнева и в доме матери юриста Артёма Файзулина. У них изъяли технику.
Вчера, 16 августа, в ютьюбе появилось видео, на котором Ухов звонит в ФСБ и спрашивает, по какой статье его разыскивают. В ходе беседы Ухов так и не узнал, в чём его обвиняют.
Сегодня, 17 августа, стало известно, что Ухова разыскивают по статье о публичных призывах к антигосударственной деятельности. Об этом узнала Асауленко во время обыска в её квартире. Сам Ухов находится не в России.
- В 2021 году российские власти признали Фонд борьбы с коррупцией и штабы оппозиционного политика Алексея Навального экстремистскими организациями. После этого репрессии против сторонников политика усилились. Многие из них были вынуждены уехать из России.
- Бывших координаторов штабов в Уфе и в Барнауле – Лилию Чанышеву и Вадима Останина – приговорили к 7,5 и 9 годам колонии соответственно. Сейчас рассматривается дело бывшей главы томского штаба Навального Ксении Фадеевой.
- Сам Навальный находится в колонии с февраля 2021 года. В августе 2023 года ему дали ещё 19 лет особого режима по статьям об экстремизме.
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