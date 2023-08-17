В Перми провели обыски по делу экс-координатора штаба Навального

В Перми как минимум по четырём адресам провели обыски по делу бывшего координатора местного штаба Навального Сергея Ухова. Накануне он сам позвонил в ФСБ.

По данным телеграм-канала "Пермь 36,6", обыски прошли в квартирах активиста Валентина Мурзаева, журналистки Оксаны Асауленко, правозащитника Сергея Трутнева и в доме матери юриста Артёма Файзулина. У них изъяли технику.

Вчера, 16 августа, в ютьюбе появилось видео, на котором Ухов звонит в ФСБ и спрашивает, по какой статье его разыскивают. В ходе беседы Ухов так и не узнал, в чём его обвиняют.

Сегодня, 17 августа, стало известно, что Ухова разыскивают по статье о публичных призывах к антигосударственной деятельности. Об этом узнала Асауленко во время обыска в её квартире. Сам Ухов находится не в России.