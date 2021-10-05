Сторонники Навального рассказали, что Mail.ru пессимизировал их письма

Сторонники оппозиционера Алексея Навального утверждают, что почтовый сервис Mail.ru перед выборами в Госдуму и в течение нескольких дней после них отправлял в спам электронные письма, связанные с так называемым Умным голосованием.

"Есть небольшие шансы на то, что это какая-то наша ошибка, но, скорее всего, дело в сознательной пессимизации писем об Умном голосовании. Одновременно с этим Google вообще никак не изменил отношение к нашим рассылкам, что указывает на инициативу Mail.ru" - говорится в тексте, опубликованном от имени Команды Навального на сайте Habr.

Сообщается, что Mail.ru снизил доставляемость рассылок команды Навального с 10 до 24 сентября. Часть писем попадала в спам, другие вообще не доставлялись. При этом "все настройки доменов и сами письма были такими же, как и раньше". Сторонники Навального предполагают, что Mail.ru сознательно пессимизировал тему "Умного голосования" - возможно ключевые слова вроде "Умное голосование", "кандидаты", "выборы" были включены в спам-лист по требованию Роскомнадзора или по итогам "теневых договоренностей администрации президента с Mail.ru".

Команда Навального призывает своих сторонников не пользоваться почтами в российском домене .ru и при этом заявляет, что готова к диалогу с представителями Mail.ru о том, как исправить проблему. Комментариев самой компании пока нет.

Умное голосование - предложенная сторонниками Навального стратегия голосования на выборах в Госдуму, в соответствии с которой избирателям предлагается голосовать за наиболее сильных оппонентов кандидатов от "Единой России". Из предложенных "Умным голосованием" кандидатов в Думу, по официальным данным, победили 15 из 225.

Российские власти стремились заблокировать все информационные ресурсы, связанные с "Умным голосованием". По требованию российских властей, в частности, Google и Apple удалили приложения Навального из своих онлайн-магазинов, Youtube ограничивал доступ к роликам, а Telegram заблокировал бот с рекомендациями "Умного голосования".