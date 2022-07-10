Сторонники создания армии Японии получили 2/3 мест в парламенте

Партии, выступающие за изменение Конституции Японии, получили абсолютное большинство в верхней палате парламента по итогам прошедших в воскресенье выборов. Правящие Либерально-демократическая партия и партия "Комэйто", а также поддерживающее их по этому вопросу "Общество обновления Японии", по предварительным данным, займут две трети мест в парламенте. Об этом сообщают японские СМИ.

Сторонники изменений настаивают на пересмотре девятой или так называемой мирной статьи конституции. В ней говорится об отказе Японии от собственной армии и участия в войнах. Сейчас в Японии действуют Силы самообороны.

Активным сторонником изменений в Конституции Японии был бывший премьер-министр страны Синдзо Абэ, убитый на днях после покушения.

Преемники Абэ – Ёсихидэ Суга и действующий премьер Фумио Кисида неоднократно заявляли, что написанная более 70 лет назад конституция не отвечает текущим геополитическим условиям и Японии необходимо иметь собственные вооруженные силы.