"Не был знаком, но очень не любил". Путь и смерть Синдзо Абэ

Японию и весь мир 8 июля потрясло убийство бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, застреленного отставным военным моряком, очевидно, "по мотивам личной неприязни". Для Японии, где много лет не было политических покушений и где вообще фантастической редкостью является любое насилие с применением огнестрельного оружия, которым запрещено владеть рядовым гражданам, это уникальное событие и тяжелейшая трагедия.

Убийство Синдзо Абэ сейчас уже называют одним из худших громких преступлений в японской истории, сравнимым, вероятно, лишь с поджогом 18 июля 2019 года аниме-студии Kyoto Animation в городе Киото (больше 30 погибших и десятки пострадавших) и с террористическим актом 1995 года в токийском метрополитене с применением зарина, организованным сектой "Аум Синрикё". Тогда, по разным данным, погибли от 10 до 12 человек, хотя отравились несколько тысяч.

По-своему, это классическое, по всем признакам, для Японии убийство, из тех, что часто описываются в весьма богатой местной детективной литературе – жестокое, спонтанное, полное совершенно драматических деталей, не по заказу, не по политическим мотивам и не ради наживы, а совершенное одиноким психически неуравновешенным человеком под влиянием глубоких темных личных эмоций. Япония в целом – страна удивительно безопасная. По количеству убийств и других тяжких преступлений на душу населения она стоит на последнем месте среди всех других ведущих демократических стран мира, причем с огромным отрывом. Но именно такие редчайшие, труднообъяснимые, незапланированные преступления – также составная часть современной японской жизни.

В пятницу примерно в 11:30 утра по местному времени 8 июля в городе Нара на западе Японии в спину Абэ дважды выстрелил из самодельного двуствольного ружья местный житель, 41-летний Тэцуя Ямагами, когда-то давно, с 2002 по 2005 годы, служивший в Морских силах самообороны Японии. Абэ в этот момент выступал на городском митинге на железнодорожной станции с речью в поддержку кандидата от его Либерально-демократической партии на предстоящих 10 июля выборах верхней палаты парламента.

По словам очевидцев, Ямагами стрелял в Абэ дважды. Причем, хотя бывший глава правительства был, разумеется, окружен охранниками, стрелявший подошел к нему беспрепятственно на расстояние нескольких метров – между Абэ и Ямагами не было никаких препятствий и барьеров.

После выстрелов Синдзо Абэ мгновенно упал на асфальт на спину без сознания, а охрана все-таки скрутила нападавшего и вырвала у него импровизированный обрез – хотя некоторые очевидцы говорили, что он отбросил его сам. Позднее арестованный заявил следователям, что "лично был крайне недоволен бывшим премьер-министром, хотя с ним незнаком, и поэтому намеревался убить его". При аресте Ямагами казался совершенно спокойным, даже удовлетворенным, и не предпринимал никаких попыток скрыться.

Одна из свидетельниц происшествия рассказала, что Абэ на месте пытались делать массаж сердца. Потом бывшего премьера доставили в ближайшую больницу на вертолёте. Врачи, пытавшиеся спасти Абэ, говорят, что боролись за его жизнь четыре с половиной часа, однако никак не могли остановить кровотечение – хотя и перелили ему более 100 пакетов донорской крови. В 17:03 по местному времени Абэ от полученных ранений умер. Причем, объявляя о смерти Синндзо Абэ, медики подчеркнули, что никаких пуль или дроби в его теле найдено не было.

Любительское видео в Youtube - момент покушения на Синдзо Абэ, заснятый очевидцем. На последних кадрах виден самодельный обрез стрелявшего Тэцуя Ямагами.

Убитый в возрасте 67 лет Синдзо Абэ, 57-й и 63-й премьер-министр Японии в 2006—2007 и 2012—2020 годах соответственно, дольше всех проработал на этом посту в истории страны. Он происходит из известной в японском политическом мире семьи. Его дед по материнской линии – Нобусукэ Киси, бывший премьер-министр страны, а его отец Абэ Синтаро в прошлом был министром иностранных дел.

Синдзо Абэ ушел в отставку с поста премьера в 2020 году, сославшись на проблемы со здоровьем, но оставался влиятельной фигурой в правящей Либерально-демократической партии Японии, которую создавал его дед, а в разное время возглавляли его отец и он сам. Нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида – его протеже. На самом деле, именно постоянные обвинения в бесконечном лоббировании интересов своих друзей и любовь к "покровительству хорошим людям" и стали истинной причиной его ухода с поста главы кабинета в 2020 году – как утверждают его политические противники.

Синдзо Абэ всегда был правым политиком. В бытность главой кабинета, особенно во время второго срока, он усилил военный потенциал Японии, а также заметно укрепил сотрудничество с Вашингтоном в сфере безопасности. Абэ постоянно выступал за внесение поправок в знаменитую японскую "пацифистскую" Конституцию 1947 года, которая ограничивает возможность использования японских Сил самообороны, и выступал за изменение ее Девятой статьи, в которой провозглашается отказ государства от войны как способа разрешения международных споров, и, как следствие, от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил.

В 2014 году его усилия отчасти увенчались успехом – тогда кабинет министров Японии принял новую интерпретацию Конституции, разрешающую применять право на коллективную самооборону. В 2015 году парламент проголосовал за принятие законов, которые предусматривают усиление полномочий Сил самообороны Японии.

Вернувшись в кресло премьера во второй раз в 2012 году, Синдзо Абэ стал проводить новую экономическую политику, даже получившую название "абэномика". Однако в принимавшихся им мерах, призванных оживить задремавшую на пару десятилетий японскую экономику, в общем, ничего новаторского не было – суть ее сводилась к искусственной девальвации национальной валюты путем печатания все новых и новых миллиардов йен. Это привело ко многим негативным последствиям и росту напряженности в отношениях с основными экономическими партнерами страны, хотя ряд видных мировых экспертов в целом абэномику оценивали положительно.

Синдзо Абэ в ходе своего премьерского срока также очень рассчитывал поднять международный престиж Японии, проведя летнюю Олимпиаду в Токио-2020. Однако Игры были перенесены на 2021 год из-за пандемии нового коронавируса. В апреле 2020 года японское правительство объявило режим чрезвычайной ситуации в нескольких регионах страны, впервые в послевоенной истории, после того, как в Токио за сутки было зафиксировано рекордное число заболевших. При этом, хотя в Японии не было введено принудительных ограничений на передвижение людей, как в России, США, Китае или Европе, COVID-19 ударил по его политической репутации сильнее, чем какие бы то ни было другие противники и проблемы. Японцы активно критиковали своего премьера за запоздалое введение ограничительных мер. Рейтинг кабинета под руководством премьер-министра Синдзо Абэ к лету 2020 года упал до рекордных упал до 27 процентов.

Помимо прочего, у Синдзо Абэ всегда было одна внешнеполитическая мечта, о которой он много говорил – урегулировать территориальный спор с Россией о принадлежности южных Курильских островов, или так называемых "северных территорий", и подписать наконец мирный договор между Токио и Москвой.

В 2019 году Абэ даже публично поклялся на могилах отца и деда, что приложит "все усилия своей жизни", чтобы решить вопрос о будущем Курильских островов. За годы у власти Абэ встречался с президентом России Владимиром Путиным 27 раз, 11 раз был в России с визитом. Однако, несмотря на все эти многочисленные контакты на высшем уровне, никакого успеха в этом направлении Синдзо Абэ так и не добился.