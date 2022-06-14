Си Цзиньпин подписал указ о "невоенном" использовании армии

Глава КНР Си Цзиньпин подписал директиву о «невоенном» использовании вооруженных сил. Это вызывает опасения, что Пекин может готовиться к вторжению на Тайвань под видом "специальной операции", не классифицируемой как война, передаёт Radio Free Asia.

Указ вступает в силу 15 июня.

Как сообщает агентство "Синьхуа", среди заявленных целей документа из шести глав - "поддержание национального суверенитета, региональной стабильности, а также регулирование организации и проведения мирных военных операций".

Сообщение появилось вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский в своем недавнем видеовыступлении на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" призвал к дипломатическому решению угрозы военных действий в Тайваньском проливе, пишет Radio Free Asia.

Тайвань никогда не управлялся Коммунистической партией Китая и не входил в состав Китайской Народной Республики, но Пекин настаивает на том, что остров является частью его территории. Страны Запада и Япония считают, что Китай может использовать российский сценарий нападения на Украину для решения спорных вопросов с Тайванем.