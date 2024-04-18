Страховщики списывают ущерб от взрывов "Северному потоку" на войну

Международные страховые компании Lloyd’s of London и Arch Insurance отказываются компенсировать оператору "Северных потоков" Nord Stream AG повреждения газопроводов в результате взрывов. Страховщики считают, что газопровод пострадал в результате военных действий или диверсии, и такие риски не были включены в страховые полисы, сообщает "Коммерсантъ".

Такое основание страховые компании направили в Высокий суд Лондона в ответ на исковое заявление Nord Stream AG, пишет газета со ссылкой на копию документа.

Согласно выдержке из него, полисы не включали повреждения, "прямо или косвенно вызванные, произошедшие в результате или в следствие" войны и боевых действий, детонации взрывного вещества, а также использования любого военного оружия или же в результате действий, совершенных злонамеренно или по политическим мотивам. В "Газпроме" от комментариев отказались.

Также ответчики не согласны с объемом страхового лимита в 400 миллионов евро, на котором настаивает Nord Stream.

Страховщики считают, что максимальная сумма компенсации ограничена 200 миллионами евро. Свою позицию страховые компании обосновывают тем, что ущерб от взрывов на двух нитках газопровода "Северный поток" представляет собой одно происшествие, так как был причинен "одним и тем же способом, в один день и примерно в одно время примерно в том же месте".

В марте Financial Times со ссылкой на судебные документы сообщала, что Nord Stream AG подала в суд Лондона иск на 400 миллионов евро к Lloyd’s of London и Arch Insurance из-за отказа покрывать ущерб. Стоимость восстановления газопровода, по оценкам оператора, может превысить 1,3 миллиарда евро.