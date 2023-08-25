Немецкие СМИ: "Северный поток" могли взорвать украинские диверсанты

Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море могли осуществить украинские диверсанты. Так утверждается в совместном расследовании немецкого журнала Der Spiegel и медиакомпании ZDF.

Журналисты считают, что диверсию провела группа водолазов и взрывотехников с яхты "Андромеда", которую они через подставных лиц арендовали у немецкой компании Mola Yachting. Следствие обнаружило на ней следы взрывчатого вещества октоген - того же, что было найдено на месте взрыва.

Расследователи ссылаются также на попавшую в их руки секретную переписку разведок Германии, Нидерландов и американского ЦРУ летом 2022 года. В ней содержится предупреждение о готовящейся Украиной диверсии и утверждается, что операцией командует непосредственно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, при этом президент Украины Владимир Зеленский о ней не знает. Spiegel утверждает, что немецкие власти не обратили на предупреждение должного внимания.

Журналистам и полиции удалось идентифицировать одного из участников предполагаемой диверсионной группы. Это военнослужащий 93-й механизированной ВСУ Валерий К. из города Днепр. Следы его ДНК были обнаружены на "Андромеде".

Авторы расследования не могут утверждать, действовала ли группа по приказу Киева, и кто в этом случае отдавал приказ, или планировала диверсию самостоятельно.