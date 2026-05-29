Страны ЕАЭС потребовали от Армении референдума о членстве в ЕС

Участники заседания Высшего Евразийского экономического совета, Астана, 29 мая 2926 года
Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан призвали Армению в кратчайшие сроки провести общенациональный референдум и определить, намерена ли страна вступать в Евросоюз или сохранять членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Соответствующее заявление было опубликовано по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане. Его подписали Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров.

В документе говорится, что подготовка Армении к вступлению в ЕС создает "существенные риски для экономической безопасности" государств ЕАЭС. Авторы заявления считают, что дальнейшее движение Еревана в сторону европейской интеграции может нанести ущерб экономическим интересам стран союза.

Лидеры стран ЕАЭС также сообщили, что вопрос о возможных последствиях для Армении в случае дальнейшего сближения с ЕС будет рассмотрен на следующем заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре.

На пресс-конференции по итогам визита в Казахстан сравнил ситуацию в Армении с украинской. "Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против", – отметил Путин.

Президент России сравнивал Армению с Украиной и на пресс-конференции после парада ко Дню Победы 9 мая. Тогда Путин отметил, что война против Украины началась "со вступления или попытки вступления страны в ЕС". По словам Путина, после отказа бывшего президента Виктора Януковича от интеграции с ЕС в стране произошёл "госпереворот", что привело к "крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям".

Весной 2025 года парламент Армении принял закон о начале процесса присоединения к Евросоюзу. На пресс-конференции в Астане Путин сказал, что интеграция с Арменией будет прекращена, если страна начнёт переходить на стандарты ЕС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что Ереван пока не намерен выносить вопрос о выходе из ЕАЭС на референдум. По его словам, власти стремятся одновременно развивать отношения как с Евросоюзом, так и со странами ЕАЭС. Если такой баланс станет невозможным, окончательный выбор должен будет сделать народ Армении, утверждает армянский премьер.

Из-за курса Еревана на сближение с Западом отношения между Арменией и Россией остаются напряженными. Москва критикует армянские власти за прозападную политику, а российские ведомства вводят ограничения на импорт ряда армянских товаров.

