Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Страны ЕС национализируют структуры "Газпрома"

Сразу две страны Евросоюза объявили о национализации структур, ранее подконтрольных российскому "Газпрому". В понедельник министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда опубликовал решение, согласно которому Польша изымает "газпромовскую" долю в компании EuRoPol Gaz, которая управляет польским участком сети газопроводов "Ямал - Европа".

По решению Буды, над долями "Газпрома" будет установлена временная принудительная администрация. Это необходимо, поскольку сам "Газпром" находится под санкциями Евросоюза и не может в полной мере отвечать за бесперебойное функционирование критически важной инфраструктуры.

В тот же день Германия, как сообщает Financial Times, объявила о национализации местной дочерней компании российского газового концерна - компании Gazprom Germania. Она будет переименована в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE). Как считают немецкие власти, национализация необходима для сохранения энергетической безопасности страны: от SEFE косвенно зависит крупнейшее в Германии газохранилище в коммуне Реден в Нижней Саксонии. 12 ноября Еврокомиссия выделила на решение этой проблемы 225,6 млн евро.

  • После начала войны Германия объявила о планах постепенно отказаться от российских энергоносителей. Ранее из России импортировалось 40% всего используемого в Германии природного газа. Сейчас этот показатель упал до 7%.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG