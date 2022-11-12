Еврокомиссия поможет ФРГ поддержать бывшую "дочку" "Газпрома"

Еврокомиссия утвердила финансовую помощь в размере 225,6 миллиона евро ФРГ для поддержки бывшей германской дочерней компании "Газпрома" SEFE (прежнее название Gazprom Germania).

Эта мера позволит Германии получить 100% акций SEFE для обеспечения безопасности поставок газа, утверждает европейское ведомство.



Бывшая "дочка" российского концерна находится на попечении Германии. На SEFE приходится около 15% поставок газа в ФРГ. Она также направляет газ другим странам Евросоюза.

Согласно плану, имеющийся уставный капитал компании в объёме 225,6 миллиона евро будет обнулён и положит конец праву собственности "Газпрома", говорится в сообщении Еврокомиссии. SEFE выпустит новые обыкновенные акции с прежней номинальной стоимостью. Новым владельцем компании станет Германия.

С момента своего основания в 1990 году Gazprom Germania на 100% принадлежала российскому "Газпрому". После нападения России на Украину и последующих санкций со стороны Евросоюза "Газпром" отказался от дочерней компании. В начале апреля компанию передали под управление Федерального сетевого агентства ФРГ. Позднее Россия ввела против бывшей "дочки" концерна санкции.

После начала войны Германия также объявила о планах постепенно отказаться от российских энергоносителей. Ранее из России импортировалось 40% всего используемого в Германии природного газа.

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