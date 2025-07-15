Страны ЕС не согласовали 18-й пакет санкций против России

Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе во вторник не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России, сообщил корреспондент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Против выступили Словакия и Мальта. Братислава, как сообщалась ранее, требует от ЕС гарантий компенсации возможного ущерба от полного запрета на поставки российского газа в страны союза. Мальта опасается, что ужесточение потолка цен на российскую нефть может ударить по танкерному флоту страны, писал журнал Politico.

Обсуждение санкционного пакета продолжится на уровне послов стран ЕС в среду. Ранее сообщалось, что в 18-й пакет войдут, в частности, динамическое образование потолка цен на российскую нефть, запрет на работу газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", новые ограничения против российских банков.