Bloomberg: у ЕС пока нет механизма конфискации российских активов

Власти Евросоюза пока не нашли законного механизма для конфискации замороженных российских активов. Их совокупная стоимость - более 200 миллиардов евро. В распоряжении агентства Bloomberg имеется документ, в котором рабочая группа ЕС оценивает возможности распоряжения российскими активами в Европе.

В документе указано, что "нет надежного правового механизма, позволяющего конфисковать замороженные или иммобилизованные активы только на том основании, что они подпадают под санкции Евросоюза".

По данным рабочей гуппы, значительная часть замороженных российских вкладов находится в европейском депозитарии Euroclear. Хотя сами активы пребывают без движения, они продолжают приносить прибыль, которая к первому кварталу этого года достигла приблизительно 750 миллионов евро. Евросоюз предлагает направить эту прибыль на помощь Украине. Вопрос будет обсуждаться на встрече европейских лидеров в Брюсселе на следующей неделе.

По утверждению Bloomberg, руководство нескольких крупных европейских банков выразило беспокойство, что если Евросоюз начнёт изымать российские активы в Европе, Москва может в порядке мести затруднить работу тех европейских финансовых организаций, которые ещё сохраняют интересы в России и, в частности, "отыгрываться" на их российских сотрудниках.