Активы РФ на Западе будут заморожены до возмещения ущерба Украине

Российские активы в США, Великобритании, Германии, Италии и Франции будут заморожены до возмещения Москвой ущерба Украине. Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан после переговоров со своими европейскими коллегами.

В сообщении на сайте Белого дома говорится, что участники переговоров также обсудили способы привлечения России к ответственности за разрушения во время войны.

Издание "Коммерсантъ" напоминает, что Франция заблокировала средства российского Центробанка в размере 22 миллиардов евро, а также около 150 миллионов евро на счетах частных лиц. В Италии заблокированным остаются два с половиной миллиарда евро, в Великобритании – почти 21 миллиард евро. Вашингтон заморозил 330 миллиардов долларов, принадлежащих России, Германия – более пяти миллиардов евро Центробанка и некоторых россиян.

Мирный план президента Украины Владимира Зеленского предусматривает передачу Украине территорий в границах 1991 года, вывод всех российских войск и выплату Москвой репараций.

Страны Запада изучают возможность передачи Киеву замороженных российских активов на послевоенное восстановление Украины. Вместе с тем, по данным Bloomberg, власти Евросоюза пока не нашли законного механизма конфискации средств у России.

Кремль заявлял, что если зарубежные страны решат использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, то такой шаг будет расцениваться Москвой как прямое воровство. Президент России назвал предложения ЕС нарушением правил и норм международной торговли.

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