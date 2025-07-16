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Страны ЕС снова не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России

Евросоюз второй день подряд не смог одобрить новый пакет санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой на четырёх дипломатов ЕС.

По словам собеседников агентства, Словакия наложила вето на утверждение санкций в ходе встречи послов стран ЕС, которая прошла в среду. Мальта также выдвинула возражения.

Братислава, как сообщалось ранее, требует от ЕС гарантий компенсации возможного ущерба от полного запрета на поставки российского газа в страны союза. Мальта опасается, что ужесточение потолка цен на российскую нефть может ударить по танкерному флоту страны, писал журнал Politico.

В 18-й пакет должны войти, в частности, динамическое образование потолка цен на российскую нефть, запрет на работу газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", новые ограничения против российских банков.

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