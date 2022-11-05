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Страны G7 пригрозили Минску "сокрушительными расходами"

Встреча глав внешнеполитических ведомств "Группы семи" (G7) в Германии, 4 ноября 2022 года

Главы внешнеполитических ведомств "Группы семи" (G7) повторили свой призыв к Беларуси прекратить содействовать российскому вторжению в Украину. Их совместное заявление по итогам встречи опубликовано на сайте МИД ФРГ.

"Если белорусские власти вовлекут страну в войну в Украине более непосредственно, G7 возложит на них сокрушительные дополнительные расходы", говорится в заявлении. Также в документе представители стран G7 снова призывают Беларусь прекратить разрешать российским войскам запускать ракеты по Украине со своей территории.

Ранее в пятницу, 4 ноября, Лукашенко заявил "в 1200-й раз", что у него нет планов посылать белорусских военных в Украину. "Нам там делать нечего", – сказал Лукашенко. При этом он добавил, если украинцы ступят на территорию Беларуси с оружием в руках – "мало не покажется".

Также представители стран G7 в своём заявлении осудили "безответственную ядерную риторику России" и пообещали продолжать вводить санкции против России и тех, кто оказывает ей поддержку в войне.

Кроме того, делегаты объявили о создании координационного механизма G7, "чтобы помочь Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать её энергетическую и водную инфраструктуру". Также они подтвердили, что страны G7 продолжат оказывать Украине финансовую, гуманитарную, оборонную, политическую, техническую и юридическую помощь.

"Мы будем твёрдо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется", сказано в заявлении.

  • В "Группу семи" входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония, а также представитель Евросоюза. С начала российского вторжения они уже оказали помощь Украине более чем на 67 миллиардов долларов – военную, финансовую и гуманитарную. При этом помощь США наиболее существенна.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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