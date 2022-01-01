Страны мира отметили Новый год на фоне "омикрона"

В разных странах мира отметили новый год на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон".

Москва отметила праздник салютом над пустой Красной площадью, которую закрыли в рамках коронавирусных ограничений, но много людей отмечали праздник в других частях города.

В Париже тысячи людей отмечали новый год на улице. Районы вокруг Эйфелевой башни и Елисейских полей были заполнены даже поздней ночью. При этом во Франции сейчас находится один из эпицентров распространения коронавируса. Уже третий день там выявляют больше двухсот тысяч новых случаев COVID-19.

В Афинах шоу устроили над Парфеноном, а в Берлине — над Бранденбургскими воротами.

В Дубае под новогоднюю ёлку оформили 828-метровый небоскрёб "Бурдж Халифа", самое высокое здание мира. Его стены использовали как экран для светового и лазерного шоу.

В Нью-Йорке десятки тысяч человек праздновали Новый год на Таймс-сквер. В прошлом году праздник там отмечали только несколько десятков специально приглашенных, а массовые мероприятия из-за COVID-19 были отменены. Наступающий 2022 год городские власти решили отметить традиционно, чтобы показать, что город вернулся к жизни после пандемии. Порядок допуска публики на площадь при этом был ужесточён.

По традиции, существующей с 1907 года, приход Нового года в Нью-Йорке возвестило падение хрустального шара. Его каждый раз создают заново, изменяя расположение хрустальных пластинок.