Дворцы и тюрьмы России. Выбор наших читателей в 2021 году

Более 150 миллионов посещений сайтов Русской службы Радио Свобода в 2021 году – свидетельство растущего интереса к информации, которую пытаются утаить государственные российские СМИ. Мы напоминаем о публикациях, которые в минувшем году привлекли внимание наших читателей.

Главной темой января 2021 года стало возвращение Алексея Навального в Россию, его задержание в аэропорту и митинги в защиту оппозиционного политика. Расследование ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен) о дворце Владимира Путина под Геленджиком было опубликовано 19 января – в день ареста главы фонда. В расследовании говорится, что стоимость резиденции президента России площадью 68 гектаров на мысе Идокопас составляет около миллиарда долларов, на её территории есть подземный ледовый дворец, аквадискотека, 80-метровый мост "для подхода к чайному домику", тоннель для спуска из дворца к морю и множество других дорогостоящих объектов для отдыха.

Радио Свобода опубликовало в январе две статьи, подтверждающие выводы этого расследования. Наши журналисты обнаружили в открытом доступе документ, из которого следует, что в работах над "дворцом Путина" участвовала фирма, строившая для него персональный лыжный курорт под Сочи, а также учредившая компанию, которая занималась наладкой спецсвязи в Кремле и созданием системы ГАС "Выборы". Вторая статья посвящена карьере итальянского архитектора Ланфранко Чирилло, строившего дворец. В начале 2010-х Чирилло с восторгом рассказывал итальянской прессе о спроектированном им мосте – том самом, который ведет к чайному домику. В 2015 году Чирилло получил и собственный 1000-метровый дом неподалеку от дворца своего клиента, на набережной Геленджика.

Путинская братва всех сортов – дрезденские, озёрные, дзюдоисты скидываются, а Путин, как босс семьи, тратит из общака на свои нужды

"Принципиально новое, что мы узнали из фильма Навального: дворец съела плесень, пришлось всё ободрать и ремонтировать. Это, конечно, ирония судьбы – украсть миллиард и сгноить его. Второе, что очень интересно в фильме: была вскрыта схема текущего финансирования дворца, кто и как платит за содержание этого огромного и дорогого объекта. Тут все организовано в лучших мафиозных традициях. Путинская братва всех сортов – дрезденские, озёрные, дзюдоисты скидываются, а Путин, как босс семьи, тратит из общака на свои нужды. Тратит много. Я подозреваю, что это вообще самый дорогой частный дом в мире, для сравнения: царский дворец в Ливадии, построенный Николаем Вторым, имеет площадь около 7000 кв. м против 17 000 у Путина", – размышлял в интервью Радио Свобода биограф Путина Артем Круглов. Интервью с ним стало самой популярной публикацией февраля.

Привлекло внимание наших читателей и сообщение о том, что дворец в подмосковной Барвихе, принадлежащий сыну главы Росгвардии Виктора Золотова, оказался самым дорогим из выставленных в России на продажу: более чем полтора миллиарда рублей. Дом выполнен из розового мрамора в классическом стиле. На первом этаже располагаются столовая, гостиная с камином, кухня, гостевая спальня, кабинет, зимний сад и SPA-зона с бассейном, джакузи, хамамом, сауной, душевой. На втором этаже – пять спален с санузлом и гардеробными, тренажерный зал и "мастер-спальня". Роман Золотов стал собственником этой недвижимости в 23 года.

Это, возможно, будет чем-то средним между современным Китаем и Советским Союзом 30-х годов

Самой читаемой публикацией марта стал разговор с политологом Владимиром Пастуховым "Падение в пропасть. Плохие прогнозы для Путина и всей России". "Когда я говорю о дестабилизации 2025–30 годов, я имею в виду дестабилизацию при живом Путине из-за возникновения серьезных внутриполитических и внешнеполитических вызовов и вследствие депрессивного состояния ближайшего окружения Путина. К этому моменту как раз и может произойти очередная существенная деградация режима до состояния масштабного террора и полной закрытости. Это, возможно, будет чем-то средним между современным Китаем и Советским Союзом 30-х годов. При этом в 2024–25 годах будет новая дестабилизация во всем мире. Очередные тяжелейшие выборы в Америке, предельно непростые выборы в Великобритании, смена парадигмы в Европе, где к этому моменту уже не будет Меркель. А дестабилизация мировой ситуации – всегда главный фактор, который дестабилизирует Россию. В этот момент возникнет новое качество сознания элит – консенсус страха. В рамках этого консенсуса страха возникает возможность самых парадоксальных договоренностей, образцом которых является договоренность между Маленковым, Хрущевым и всеми остальными к ним примкнувшими в 1953 году", – говорит Владимир Пастухов.

В апреле наших читателей поразила новость из Грозного. Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, 13-летнему Адаму, присудили победу на международном турнире по боксу после того, как соперник начал его бить. На видеозаписи видно, что юный боксёр из Кабардино-Балкарии Аслан Биттиров отвечает Адаму Кадырову атакой на атаку и несколько раз попадает ему в голову. В этот момент рефери внезапно останавливает поединок и начинает отсчитывать Биттирову, ровно стоящему на ногах, нокдаун, после чего секундант боксёра выбрасывает на ринг полотенце, признавая, таким образом, его поражение. Сам Биттиров лишь удивлённо разводит руками. Рядом в рейтинге оказалась еще одна новость о семье Кадырова. Она основана на журналистском расследовании, согласно которому у главы Чечни, кроме официальной жены Медни, есть как минимум ещё одна супруга – Фатима Хазуева. В 2006 году она в возрасте 15 лет заняла второе место в единственном республиканском конкурсе красоты. Сейчас 30-летняя Хазуева работает в администрации Кадырова и владеет роскошной недвижимостью в Москве и Грозном. Две жены главы Чечни Рамзана Кадырова владеют недвижимостью оценочной стоимостью как минимум 800 миллионов рублей. Многожёнство в России официального запрещено, однако в Чечне это правило не соблюдается. После публикации этого расследования в выписке Росреестра о владельце дворца в центре Грозного имя Фатимы Хазуевой было заменено на "Российскую Федерацию" .

Путин просто хочет править РФ столько, сколько ему заблагорассудится

В мае появились новые громкие расследования. Одно подтверждало выводы команды Навального об истории дворца Путина, в другом говорилось о баснословном состоянии помощника президента России Игоря Левитина. "Либеральные граждане с ужасом наблюдают, как Кремль меняет конституцию, сажает Навального и присваивает всем статус "иностранных агентов". И естественно, что то тут, то там слышны голоса, что возвращается 37-й год. Помилуйте, какой 37-й год? Успокойтесь и расслабьтесь, как советовал Оккам: "Не увеличивайте количество сущностей сверх необходимости". Другими словами, не приписывайте Владимиру Путину сложные цели. Цель у Путина проста до неприличия – собственно, она реально неприлична, если рассматривать Россию как правовую конституционную республику, – он просто хочет править РФ столько, сколько ему заблагорассудится. Заметьте, я не говорю "вечно" или "пожизненно", я просто говорю, что вот сколько он захочет, столько и должен мочь. А для этого нужно, чтобы ему никто не мешал. Собственно, вот этой ликвидации "того, кто мешает", вот этому спрямлению пути между Путиным и президентским креслом и посвящена его деятельность последних лет", – размышлял наш колумнист Матвей Ганапольский.

Видимо, оппозиционный политик Андрей Пивоваров помешал этой цели. В июне мы рассказывали о шокирующей спецоперации по его задержанию в аэропорту Пулково. Пивоваров летел на отдых и уже прошёл таможенный контроль, во время которого к нему не возникло никаких вопросов. Затем политик сел в самолёт, который начал движение к взлётной полосе. Только после этого лайнер остановили и сотрудники ФСБ вывели Пивоварова из салона. Он до сих пор находится в тюрьме. Еще одна популярная новость этого месяца была посвящена судьбе директора средней школы №24 в Нижнем Новгороде Елены Моисеевой, которую уволили после отказа выдавать районной администрации имена учеников, принимавших участие в протестных митингах.

Мы видим стиль жизни правящей путинской элиты, ужасающую картину самых примитивных запросов, кричащей дикарской роскоши

В июле появились сообщения о том, что в Московской области возле резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве строят комплекс "режимных объектов", стоимость которых оценивается от 20 до 50 миллиардов рублей. Среди построек – ледовая площадка, лечебный центр и гостиница-пансионат. Строительство на участке в 107 тысяч квадратных метров на берегу Москвы-реки в Подмосковье ведется в условиях секретности. Земля, ранее оформленная в собственность Российской Федерации, весной 2020 года была передана в пользование Федеральной службы охраны с категорией "обеспечения безопасности и обороны" или "для федеральных нужд". "Благодаря расследованиям в первую очередь Алексея Навального мы себе более-менее представляем образ и стиль жизни правящей путинской элиты, можно ее назвать правящим классом. Мы видели совершенно ужасающую картину самых примитивных запросов, какой-то кричащей дикарской роскоши, которая нормальному человеку не нужна, но они все равно к ней стремятся, потому что иначе братва уважать не будет. Этот образ жизни, который сформировался на самом верху социальной пирамиды, а более низкие этажи господствующего класса к этому стремятся", – говорил в эфире Радио Свобода публицист Александр Скобов.

В августе соратники Навального рассказали о бизнесе семьи замминистра обороны Андрея Картаполова. Вышли и другие публикации, посвященные коррупции в Министерстве обороны, в том числе и о бизнес-связях дочери Сергея Шойгу.

А самая читаемая публикация месяца была посвящена тревожному докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата, считающих, что для того, чтобы удержать рост температуры в пределах, не угрожающих глобальными катастрофическими последствиями, человечеству придется пойти на беспрецедентные меры по сокращению выбросов парниковых газов. "Необратимые процессы – это таяние ледников, таяние вечной мерзлоты, повышение уровня Мирового океана и закисление океана: в океан поступает сейчас большее количество СО 2 и вода становится более кислой. Эти три процесса мы остановить уже не сможем. Единственное, на что мы можем повлиять, – это на их скорость. Скорость у них разная, если для полного таяния ледников надо тысячи лет, то таяние вечной мерзлоты – это более быстрый процесс, здесь мы оперируем сотнями лет. Тем не менее все эти процессы уже запущены и они происходят на наших глазах", – рассказала Радио Свобода климатолог Ольга Золина.

Законы против интересов людей принимает российская власть

В сентябре, когда в России была в разгаре предвыборная кампания, мы опубликовали интервью с муниципальным депутатом из Ейска оппозиционером Александром Коровайным, который участвовал в выборах депутатов Государственный думы. "Я четыре года работаю муниципальным депутатом и уже показал избирателям, в чем разница между депутатом "Единой России" и независимым народным избранником. Я вижу очень большую поддержку, даже некоторые единороссы шепчут мне втихаря, что им все надоело и они на этих выборах будут за меня голосовать. Иногда звонят избиратели и говорят, что в целом я прав, но надо объединяться с "Единой Россией", потому что пенсионную реформу нам навязали американцы, а вовсе не Путин. Я объясняю, что все федеральные законы принимает Госдума, а подписывает Путин, и именно он агитирует голосовать на выборах за "Единую Россию". "То есть, – спрашиваю я собеседников, – если закон принимают депутаты Госдумы, а подписывает их Путин, а во всем, по вашей логике, виноваты американцы, то получается, руководство России и народные избранники – агенты Госдепа?" На том конце обычно не находят, что возразить, и мы сходимся во мнении, что все же законы против интересов людей принимает российская власть".

В октябре Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал "Архив Пандоры", 12 миллионов документов о конечных бенефициарах офшорных компаний более чем в 10 юрисдикциях по всему миру. Крупнейшая со времен "панамских бумаг" утечка содержит имена множества высокопоставленных чиновников и даже глав государств. Есть в ней россияне из ближайшего окружения Владимира Путина, в том числе Светлана Кривоногих, которую журналисты называли любовницей российского президента и матерью его внебрачной дочери. Выяснилось, что у Кривоногих имеются апартаменты в Монако, зарегистрированные на офшор, связанный с другом президента и бизнесменом Геннадием Тимченко, а семья главы корпорации "Ростех" Сергея Чемезова владеет через офшоры имуществом на 22 миллиарда рублей, в том числе яхтой и виллой в Испании. Мы рассказывали об этих находках в статье "В России все деньги – деньги Путина".

В ноябре наши читатели были увлечены судебной драмой с эротической подоплекой. 25-летний Алексей Иевский, бывший бойфренд известного психотерапевта и телеведущего Андрея Курпатова, оказался за решеткой. Курпатов обвинил его в мошенничестве. Якобы Иевский втёрся к нему в доверие и оформил на свое имя земельные участки и автомобиль "Порше", а также похитил деньги, дорогие часы и серьги. Иевский утверждает, что "Порше", отпуск на Мальдивах, участки, а также дорогие безделушки и деньги на карманные расходы от 300 тыс. до 1,5 млн рублей в месяц – все это было подарками от влюбленного Курпатова. Когда же через полтора года отношений в мае 2021-го пара распалась, Курпатов стал требовать возвращения подарков, Иевский не соглашался и тогда на помощь телеведущему пришли силовики. Подробности этой истории рассказал Сергей Хазов-Кассиа в статье "Доктор со связями. Как Андрей Курпатов любовника в СИЗО отправил". Еще одна популярная ноябрьская история – рассказ о бестселлере Ильи Жегулева "Ход царем. Тайная борьба за власть и влияние в современной России", в которой рассматривается роль "серых кардиналов" Кремля в годы правления Ельцина и Путина.

В декабре, когда стал стремительно распространяться новый штамм коронавируса, мы рассказали об обращении группы врачей, ученых и популяризаторов медицины "Откройте данные!". Авторы просят правительство РФ не скрывать информацию о пандемии и вакцинации и ставят вопросы о качестве и безопасности российских вакцин. Самой читаемой публикацией месяца стал разговор с одним из авторов обращения Андреем Криницким. Дал Радио Свобода интервью и Александр Сокуров, чей конфликтный диалог с Владимиром Путиным привел к тому, что режиссер стал получать угрозы расправы. "Путин победил в этом отрезке политического цикла, он достиг всех поставленных перед собой целей. Оппозиция, гражданское общество, к сожалению, не добились ничего, наоборот, потерпели очень тяжелое поражение как в лице потери одного из лидеров протеста Алексея Навального, так и в общей правовой ситуации, где гражданские права были окончательно свернуты. Сегодня страх, которого еще не было два года назад, у гражданского общества глубоко внутрь впитался. Мотивировать людей выходить на улицы сегодня, конечно, становится значительно труднее. Поэтому Путин победил", – так оппозиционный политик Михаил Светов подвел итоги года в эфире Радио Свобода.