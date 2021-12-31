В России начинают встречать новый, 2022 год

В Россию пришёл новый, 2022 год. В 15 часов по московскому времени 1 января 2022 года наступило на востоке страны – на Чукотке и на Камчатке.

Жителям этих регионов уже показали праздничное обращение президента России Владимира Путина. Он заявил, что в уходящем году жители России "столкнулись с колоссальными вызовами", но смогли благодаря "солидарности" научиться жить "в жёстких условиях". Путин, в частности, упомянул эпидемию коронавирусной инфекции, которая, по его словам, "унесла десятки тысяч жизней" (по официальным данным российских властей – сотни тысяч. – РС). Главным пожеланием на новый год он назвал пожелание крепкого здоровья. Путин также пожелал, чтобы дети росли "здоровыми, умными, честными и свободными". Главной задачей властей Путин назвал "повышение благосостояния людей".

ТАСС отмечает, что это было самое длительное поздравление Путина в истории. Оно продлилось 6 минут 22 секунды. Жителям Москвы и других регионов Центральной России его покажут по телевидению за несколько минут до полуночи.

Помимо Путина россиян с Новым годом традиционно поздравляют другие политики и общественные деятели. Отдельное обращение, например, записал бывший президент Дмитрий Медведев. В эфире телеканала "Дождь" (признан СМИ-иноагентом) с Новым годом поздравили его директор Наталья Синдеева, музыкант Юрий Шевчук и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. Совместное новогоднее обращение записали включённые в прошлом году в реестр СМИ-"иноагентов" или подвергшиеся другим формам давления со стороны властей люди, в том числе правозащитник Лев Пономарёв*; главный редактор "Медиазоны", включённой в реестр СМИ-"иноагентов", Сергей Смирнов*; адвокат Иван Павлов*; высланный из России на неопределённый срок комик Идрак Мирзализаде, соратник Алексея Навального Руслан Шаведдинов и другие.

С Новым годом поздравили и сотрудники правозащитного центра "Мемориал" (внесён в реестр "иноагентов"), решение о ликвидации которого на днях принял Мосгорсуд.

Поздравление с Новым годом опубликовано и в инстаграме находящегося в колонии оппозиционера Алексея Навального. Он пожелал всем "оставаться оптимистами".

* - внесены в реестр СМИ-"иноагентов"