Страны Северной Европы объединят свои военно-воздушные силы

Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания подписали соглашение о намерениях для создания объединённых военно-воздушных сил. Вместе северные страны будут эксплуатировать 250 истребителей, а также системы противовоздушной обороны и разведки.

Командующий ВВС Дании генерал-майор Ян Дам сообщил агентству Reuters, что такое решение принято на фоне войны России в Украине. Северные страны будут сотрудничать в том числе и чтобы противостоять возможной российской угрозе.

"Наш общий [воздушный] флот можно сравнить с авиацией крупной европейской страны", - заявил Дам.

Соглашение было подписано на военной базе Рамштайн в Германии. При подписании присутствовал командующий военно-воздушными силами НАТО генерал Джеймс Хекер.

Страны Северной Европы объединены тесными политическими, экономическими и культурными связями. Однако в военно-политическом отношении они придерживаются разных статусов. Дания с 1949 года входит в НАТО, являясь одной из стран-учредителей военного союза.

Финляндия и Швеция ранее придерживались нейтралитета. После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в 2022 году эти страны подали заявки на вступление в НАТО. Норвегия также входит в НАТО. В отличие от других северных стран, она не входит в Евросоюз, но сотрудничает с ним.

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