Помощь для Украины и послабления для России: что происходит. Эфир в 20:30

Западные страны увеличивают помощь Украине, однако в Киеве говорят и о попытках Москвы найти "слабые места" в санкционной политике. Собеседники Виталия Портникова – Андрей Шевченко, экс-посол Украины в Канаде, один из основателей медиацентра "Украина", и Роман Ващук, бывший посол Канады в Украине, бизнес-омбудсмен в Украине. Эфир в 20:30.

