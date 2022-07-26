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Помощь для Украины и послабления для России: что происходит. Эфир в 20:30

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Как помогать Украине, и стоит ли уступать Кремлю? Обсуждают Андрей Шевченко и Роман Ващук

Западные страны увеличивают помощь Украине, однако в Киеве говорят и о попытках Москвы найти "слабые места" в санкционной политике. Собеседники Виталия Портникова – Андрей Шевченко, экс-посол Украины в Канаде, один из основателей медиацентра "Украина", и Роман Ващук, бывший посол Канады в Украине, бизнес-омбудсмен в Украине. Эфир в 20:30.

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