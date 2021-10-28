Телеканал СТС отложил показ шоу "Русский ниндзя", премьера которого должна была состояться 27 октября. Одним из его ведущих должен был стать рэпер Моргенштерн, слова которого о дне Победы на днях поручил проверить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

О переносе стало известно в день премьеры - сообщает "Медуза" (внесена в РФ в реестр СМИ-"иноагентов"). Вместо "Русского ниндзя" СТС поставил в эфир фильм "Дэдпул". Причин этого канал не объяснил, сообщив лишь, что проект "Русский ниндзя" "перенесён на ноябрь".

В 2017-2018 годах два сезона "Русского ниндзя" показал Первый канал. Выход третьего сезона запланирован на СТС.

Ранее в интервью Ксении Собчак Моргенштерн раскритиковал большие траты на празднование 9 мая, отметив, что не понимает смысл пышных торжеств в связи с событием 76-летней давности.

Эти слова подверглись критике прокремлёвских общественных деятелей и ряда представителей власти. Бастрыкин поручил проверить их на предмет нарушения уголовного кодекса. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков же предположил, что музыкант выступил с критикой "не по злобе, а от незнания".

Сам Моргенштерн извинился за свои высказывания, при этом отметив, что его фразу вырвали из контекста. Музыкант также отметил, что в интервью не вошёл фрагмент, где он говорил о том, что ветеранам нужно выделять дополнительные деньги. "Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, некорректно формулирую мысли. И уж тем более никого не хотел как-то задеть или обидеть", – написал рэпер.