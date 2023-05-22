Студента сняли с праймериз "Единой России" из-за фото кота в профиле

Якутское отделение "Единой России" исключило студента Стаса Красильникова из своего списка для предварительного голосования из-за фото кота вместо собственного изображения. На это обратило внимание издание "7x7".

Согласно решению партии, которое опубликовал местный депутат, фото кота дискредитировало партию или нанесло "ущерб её политическим интересам".

Всего на праймериз в Якутии зарегистрировались более 400 кандидатов, в числе которых много студентов и работников бюджетной сферы. "Единую Россию" заподозрили в нагоне "массовки" – на это указывает отсутствие подробной информации о потенциальных кандидатах. Также Якутия заняла второе место по количеству избирателей, желающих проголосовать на праймериз.

Предварительное голосование за кандидатов, которые попадут в списки от "Единой России" на выборах в сентябре, началось сегодня и продлится до 28 мая. Сегодня же "Сота" сообщила, что ректор Мордовского госуниверситета Дмитрий Глушко требует от студентов и их семей проголосовать на праймериз за него.