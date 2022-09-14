Специальная выборная операция в России

Как прошла специальная выборная операция на развалинах политической системы России?
В эфире программы "Лицом к событию" политологи Александр Кынев и Дмитрий Орешкин.
Ведущий - Михаил Соколов.
Видеоверсия программы
Как прошла специальная выборная операция на развалинах политической системы России?
В эфире программы "Лицом к событию" политологи Александр Кынев и Дмитрий Орешкин.
Ведущий - Михаил Соколов.
Видеоверсия программы
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