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Лицом к событию

Специальная выборная операция в России

Как прошла специальная выборная операция на развалинах политической системы России?

В эфире программы "Лицом к событию" политологи Александр Кынев и Дмитрий Орешкин.

Ведущий - Михаил Соколов.

Видеоверсия программы

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