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Отчисленного за отказ петь гимн России студента восстановили в колледже

В Новосибирской области студента восстановили в колледже после жалобы в прокуратуру. В сентябре его отчислили за отказ петь гимн России. Об этом сообщил проект по защите прав студентов "Молния".

Первокурсник Колыванского аграрного колледжа Эдуард Коваль отказался петь гимн и поднимать флаг России, потому что не поддерживает российское вторжение в Украину. За это его отчислили. По словам Коваля, на него написали докладные сразу четыре преподавателя, а директор колледжа не предложил иного варианта, кроме отчисления.

В конце сентября Коваль при поддержке юристов подал жалобу в прокуратуру, откуда её переслали в региональное Министерство образования. Сотрудники ведомства поговорили с директором и студентами колледжа, изучили объяснительные преподавателей. По результатам проверки действия колледжа признали неправомерными, Коваля распорядились восстановить.

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