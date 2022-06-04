Студентке назначили полтора года условно за пост о "минировании" вуза

Суд приговорил студентку факультета журналистики Владимирского государственного университета Екатерину Иванову к полутора годам лишения свободы условно. Её признали виновной по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Подсудимая полностью признала свою вину и сотрудничала со следствием. Об этом сообщает издание "Довод".

В октябре 2021 года Иванова опубликовала в социальной сети Instagram свою фотографию с обещанием заложить три взрывных устройства в разных местах университета и посоветовала не приходить в этот день на занятия. В общежитии ВлГУ началась паника, через несколько часов девушку задержали. После беседы с полицейскими её отпустили.

Позже Иванова в инстаграме извинилась перед всеми, кого испугала этой историей, и объяснила, что хотела провести журналистское расследование, чтобы проверить, как работает ФСБ.

"Сейчас я понимаю, что своим примером я показала, насколько опасны "игры" со спецслужбами. Я не думала, что всё так далеко зайдёт", — пояснила журналистам Иванова, признав, что совершила "большую глупость". Когда история получила огласку в СМИ, девушка перестала публично комментировать ситуацию.

Студентке грозило до пяти лет лишения свободы, однако суд учёл смягчающие обстоятельства. В частности, Иванова признала вину, "чистосердечно раскаялась" и сотрудничала со следствием. Суд также обратил внимание, что девушка привлечена к уголовной статье впервые и "в целом ведёт законопослушный образ жизни".