Студентке назначили полтора года условно за пост о "минировании" вуза

Суд приговорил студентку факультета журналистики Владимирского государственного университета Екатерину Иванову к полутора годам лишения свободы условно. Её признали виновной по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Подсудимая полностью признала свою вину и сотрудничала со следствием. Об этом сообщает издание "Довод".
В октябре 2021 года Иванова опубликовала в социальной сети Instagram свою фотографию с обещанием заложить три взрывных устройства в разных местах университета и посоветовала не приходить в этот день на занятия. В общежитии ВлГУ началась паника, через несколько часов девушку задержали. После беседы с полицейскими её отпустили.
Позже Иванова в инстаграме извинилась перед всеми, кого испугала этой историей, и объяснила, что хотела провести журналистское расследование, чтобы проверить, как работает ФСБ.
"Сейчас я понимаю, что своим примером я показала, насколько опасны "игры" со спецслужбами. Я не думала, что всё так далеко зайдёт", — пояснила журналистам Иванова, признав, что совершила "большую глупость". Когда история получила огласку в СМИ, девушка перестала публично комментировать ситуацию.
Студентке грозило до пяти лет лишения свободы, однако суд учёл смягчающие обстоятельства. В частности, Иванова признала вину, "чистосердечно раскаялась" и сотрудничала со следствием. Суд также обратил внимание, что девушка привлечена к уголовной статье впервые и "в целом ведёт законопослушный образ жизни".
- По статистике, опубликованной на портале "Достоевский", в 2020 году по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма были осуждены 457 человек. Из них 147 (32%) получили условные сроки, ещё 64 (14%) приговорены к реальному лишению свободы, а 44 человека (10%) должны выплатить штраф. Оправдательных приговоров по этой статье не зафиксировано.
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