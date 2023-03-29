Студентов МФТИ обязывают учить китайский язык

Студенты Московского физико-технического института рассказали телеграм-каналу "Осторожно, новости", что их заставляют в принудительном порядке записываться на изучение китайского языка. который появился в их программе как обязательный наравне с английским языком.

При этом испанский, немецкий и французский языки пропали из программы МФТИ, записаться на новый курс невозможно.

В пресс-службе вуза пояснили, что МФТИ обсуждает форматы и объемы введения китайского языка как второго обязательного после английского, чтобы выпускники были способны читать техническую документацию и научные публикации.



В МФТИ утверждают, что на китайском языке в настоящее время написано до 27% всех научных статей в профильных для вуза областях, а к 2030 году до половины всей технической и инженерной документации будет опубликовано на китайском языке.

При этом, как отмечала правозащитная организация "Первый отдел", российских учёных в последние годы нередко обвиняют в госизмене именно в пользу Китая.



Преподавателя МАИ Алексея Воробьева приговорили к 20 годам колонии из-за пыли из "китайского региона" на карте памяти телефона. Физика Александра Луканина — к семи годам по обвинению в передаче секретных технологий в Китай. 69-летнего профессора МФТИ Валерия Голубкина обвинили в госизмене после участия в международном проекте. Президента Арктической общественной академии наук и исследователя Арктики Валерия Митько обвинили в госизмене из-за чтения лекций в университете Китая. До приговора 81-летний ученый не дожил.