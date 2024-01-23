Студентов ВШЭ предупредили об ответственности за феминитивы

Администрация Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге предупредила руководителей студенческих организаций, что использование феминитивов будет приравниваться к участию в "международном движении ЛГБТ", признанном российскими властями "экстремистским". Об этом пишет издание "Гроза".

Поводом для предупреждения от лица начальника отдела по внеучебной и воспитательной работе ВШЭ Александра Угрюмова стал пост в одной из студенческих групп в соцсетях, рассказывает издание. В публикации было использовано слово "кураторка".

Угрюмов также написал в одной из внутренних групп университета, что такие посты "могут нести репутационный ущерб для НИУ ВШЭ", и призвал студентов "следить за изменением законодательства", подчеркнув, что "незнание закона не освобождает от ответственности".

Отмечается, что пост со словом "кураторка", который был посвящён ежегодному студенческому конкурсу талантов "Мистер и Мисс", сейчас уже удалён.