Студентов ВШЭ предупредили об ответственности за феминитивы

Администрация Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге предупредила руководителей студенческих организаций, что использование феминитивов будет приравниваться к участию в "международном движении ЛГБТ", признанном российскими властями "экстремистским". Об этом пишет издание "Гроза".
Поводом для предупреждения от лица начальника отдела по внеучебной и воспитательной работе ВШЭ Александра Угрюмова стал пост в одной из студенческих групп в соцсетях, рассказывает издание. В публикации было использовано слово "кураторка".
Угрюмов также написал в одной из внутренних групп университета, что такие посты "могут нести репутационный ущерб для НИУ ВШЭ", и призвал студентов "следить за изменением законодательства", подчеркнув, что "незнание закона не освобождает от ответственности".
Отмечается, что пост со словом "кураторка", который был посвящён ежегодному студенческому конкурсу талантов "Мистер и Мисс", сейчас уже удалён.
- В ноябре прошлого года Верховный суд России, удовлетворив иск Министерства юстиции, запретил несуществующее международное движение ЛГБТ и признал его экстремистским. Иск рассматривали без ответчика и в закрытом режиме, в заседании участвовал только представитель Минюста. До этого российские власти приняли ряд репрессивных законов в отношении ЛГБТ-людей, в том числе о полном запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды и о фактическом запрете трансгендерного перехода и смены гендерного маркера в документах.
- В январе СМИ опубликовали решение Верховного суда по этому делу. В тексте, в частности, говорится, что к признакам участия в "движении ЛГБТ" относится и использование феминитивов.
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