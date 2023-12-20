Студенты и война. Как проходит милитаризация вузов в России

В российских вузах в нынешнем учебном году усилилась милитаристская пропаганда. Если в течение первого года вторжения в Украину "уроки войны" в университетах проводились редко, то с осени 2023-го чиновники от образования активно взялись за "перековку" нелояльных студентов. В учебный план включили регулярные "патриотические занятия". На них оправдывают войну и объясняют: россияне вторглись в Украину для того, чтобы, как выразился один из Z-преподавателей, "сбросить украинцев до заводских настроек".

Почти три десятка студентов вузов из нескольких российских городов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Омска, Краснодара и Сыктывкара, с которыми поговорил корреспондент Радио Свобода, утверждают, что большинство учащихся придерживаются антивоенной позиции. А у начальства просто нет возможности полностью искоренить "крамолу": если отчислять всех нелояльных, то просто некому будет учиться – так мало студентов, симпатизирующих войне. Именно этим объясняется, почему силовые структуры пока ограничиваются точечными репрессиями против студентов.

Патриотизм или штраф

С осени этого года в Московском институте культуры (МГИК) будущих режиссеров, хореографов и музыкантов стали активно зазывать на встречи под названием "Час героя". Одним из последних "героев" стал депутат Госдумы Олег Голиков, который воевал в Украине и хвастался уничтожением "натовской техники". Студентка Мария (все имена студентов изменены по соображениям безопасности собеседников и по их просьбе) рассказала, что если раньше "патриотические занятия" проводили раз в 2–3 месяца, то с конца октября – чуть ли не каждые две недели. "Формат стал более разнообразным. Проводят "мастер-классы" с открытками для военных, зовут участников ”СВО” (так в России официально называют войну в Украине. – РС) и разведчиков как спикеров, в библиотеке был стенд с книгами, посвящёнными "ДНР" и "ЛНР", – рассказала Мария.

"На факультете государственной культурной политики в добровольно-принудительной форме просили написать письмо солдату, – рассказала Радио Свобода студентка МГИК Ольга. – Даже руководство понимает, что вряд ли кто-то захочет делать это (писать письма солдатам. – РС) добровольно, поэтому угрожают объяснительными и прочим", – добавила она. "На провоенные мероприятия снимают с пар, и идти на них ты обязан, однако многие студенты отказываются. Руководство угрожает выговорами, но дальше угроз пока не доходило", – говорит Мария.

Одна из обещанных кар – штраф за пропуск занятия. Правда, пока о том, чтобы кого-то действительно оштрафовали, студенты, с которыми поговорило Радио Свобода, не слышали. Как объяснил один из них, причина, возможно, в том, что штрафовать придется очень многих, а провоцировать массовое недовольство вузовское руководство не хочет.

Проводят "мастер-классы" с открытками для военных, зовут участников ”СВО”

Тем более после того, как МГИК последние два месяца сотрясает конфликт из-за "комендантского часа": администрация запретила заходить в общежитие и выходить из него с 1:00 ночи до 5:30 утра. Исключение – те, кто написали заявление, приложив документ, подтверждающий, что им нужно ходить куда-то ночью. При этом многие студенты творческого вуза подрабатывают допоздна в центре Москвы, а общежитие находится в Химках. "Комендантский час" в деканате объясняют "требованиями безопасности", а студенты – общим ростом милитаризации. "Студенты начиная с этого года борются с этим, как минимум 100 человек подписали первое письмо (против). Но многие боятся последствий и не принимают участия", – говорит Мария из МГИК.

Неудивительно, что будущие деятели искусств не хотят тратить время на пропаганду. Вот что рассказал о таких занятиях один из студентов МГИК:



– Препод ведёт лекцию о присоединении новых республик: "Нам надо учить украинцев быть русскими. Нам надо их обучать. Работать с их мозгами. Украинцев и украинских детей надо сбрасывать до заводских настроек". Хорошо, что хоть не с крыши! Время отнимают просто, которое можно было бы потратить на предмет.

Как заставляют "помогать фронту" в Коми, рассказала Радио Свобода студентка Сыктывкарского политехнического техникума:

– На направлении "Портной" студентов 1-го курса заставляют шить вещи для мобилизованных, хотя это, насколько я понимаю, никак законом не урегулировано. Еще обязали кого-нибудь из группы дать интервью и рассказать, что это якобы наша собственная инициатива. Насколько это вообще законно? Ведь студенты не должны попадать под закон, по которому "на нужды СВО" Минобороны может дать заказ предприятию. Мы не предприятие, а образовательное учреждение, и студентам за это никто не платит.

Традиционные ценности по версии ИИ

Студенты одного из крупных российских университетов дизайна и искусства (собеседники просили не называть его) с нового учебного года узнали о новом порядке занятий курса "Основы российской государственности". Если раньше на нем шла речь о географии и истории, то сейчас говорят о "традиционных ценностях". Одна из тем: "Почему традиционные ценности важны для России?". "То, что эти ценности важны, как бы постулируется", – рассказала Радио Свобода студентка этого вуза А.

Студентов учат: у России трудный путь, ей важны традиции, – и предлагают ответить на вопросы: "Какова миссия России?", "На какую внешнюю агрессию отвечает РФ?" Студенты "готовят доклады при помощи генерации текстов искусственным интеллектом, но это не из-за того, что аудитория такая оппозиционная или критически мыслящая: многим просто всё равно", – рассказала А.

Студент университета дизайна и искусства С. о его впечатлениях от "занятий по пропаганде":

– Мне вначале дико страшно было, что я буду как перед Большим Братом сидеть. Но оказалось, что норм: главное – знать историю не со слов преподавателя, а хотя бы Википедию читать параллельно и понимать, где конкретно он совершает какие-то манипуляции фактами или просто говорит без доказательств. Хорошо, что [этот] предмет [длится] только один семестр. Мне кажется, что если бы это было у меня четыре года и не было бы нормальных друзей, то я бы поддался. Может, и не был бы согласен с пропагандой по всем пунктам, но глаз бы притупился.

"Кибердружина" следит за тобой!

Для студентов Белгородского института искусств и культуры с осени 2023 года профильные пары раз в неделю заменяют "патриотическими занятиями", рассказал Радио Свобода студент Павел. "Проводят либо концерт в поддержку ”СВО”, либо лекцию, либо включают фильм или выступление [телеведущего] Владимира Соловьева. Мы так и называем это – ”идем смотреть фильм”. Содержание занятий Павел характеризует так: "Тотальная пропаганда ненависти". Рассказывают о том, что "коллективный Запад" хочет уничтожить Россию, и одновременно о том, что " Г ейропа" загнивает, что Украину захватили фашисты и им нужно дать отпор.

Студенты БГИИКа, говорит Павел, пытались получить ответ от руководства вуза о том, законно ли проводить такие занятия и показывать ролики с пропагандистскими выступлениями Соловьева. "Ответ был такой: всё законно, потому что студенты должны посещать мероприятия, предусмотренные учебным планом. При этом в вузовский или индивидуальный учебный план такие занятия не включены", – говорит Павел. Местная прокуратура никаких нарушений в этом тоже не нашла.

Рассказывают о том, что "коллективный Запад" хочет уничтожить Россию, и одновременно о том, что "Гейропа" загнивает, что Украину захватили фашисты

Еще в одном вузе этого приграничного города – Белгородском государственном технологическом университете – с октября 2023 года начали проводить "настоящие уроки подготовки к "СВО", рассказал Радио Свобода студент вуза. "В университете был выпущен приказ: организовать с октября 2023 года дополнительную программу военно-спортивного и патриотического воспитания. Как нам объяснили, из-за угроз безопасности студентов их нужно учить тактике боя, правилам и приемам стрельбы, а также рассказывать о необходимости защиты российских ценностей".

Кроме того, с этого учебного года в белгородских вузах появились инструменты для контроля над университетскими сообществами, рассказали Радио Свобода студенты из этого города. Их заставляют устанавливать бот "Кибердружина", который предназначен для передачи в спецслужбы информации о дронах, подозрительных предметах и людях. "Фактически это приложение для доносов. Нас заставляли его скачивать при личном присутствии. Кроме того, от нас требовали участвовать в опросе в сети ВКонтакте, где в числе прочих были вопросы вроде: "Как вы считаете, Путин работает хорошо или плохо?", "Работа правительства ухудшается или улучшается?" Нужно было отчитаться – прислать скриншот ответов. Многие понимают, что, если проигнорировать опрос, могут быть последствия, за "неправильные" ответы тоже накажут, поэтому не говорят правду", – рассказал Павел из БГИИК.

Наблюдения студентов комментирует главный редактор сети студенческих изданий "Гроза" Леонид Спирин:

– Растет ли провоенное давление в вузах?

– Только усиливается. С февраля по сентябрь 2022 года власти, кажется, не успели полноценно поставить студентов и вообще академическую среду на военные рельсы, а сейчас это происходит полным ходом.

– В чем именно это проявляется?

– Во-первых, гуманитарные сборы российским военным в Украине, письма им, пропагандистские лекции от тех, кто выжил на фронте, – это просто неисчисляемо, причем чем дальше вуз от федерального или регионального центра, тем хуже. Некоторые крупные вузы еще пытаются держать лицо, но прогибаются понемногу все. Во-вторых, реклама научных рот. Приходит какой-нибудь дядя в военной форме и агитирует студентов вступать в научные роты (военные подразделения в НИИ и вузах. – РС).

В-третьих, увеличилось количество военно-патриотических мероприятий. Всякие сборы, конкурсы, слеты, где студенты бегают с винтовками или учатся кидать гранаты. В-четвертых, опросы. Государство с упорством, достойным лучшего применения, пытается замерить эффективность работы по промыванию мозгов.

Это всё, кроме того, смазывается новым курсом "Обучение служением" – эдакое обязательное волонтерство, которое может включать в себя и помощь военным (запущен в августе 2023 года, студенты обязаны его посещать. – РС), а также курсом "Основы российской государственности" – это такие "Разговоры о важном", как в средних школах, только в вузах. В целом ситуация, конечно, кошмарная.

Студенты в этом смысле как социальная группа мало отличаются от российского общества в среднем

– Как на все это реагируют студенты, много ли несогласных?

– Вот это сложно сказать. По-разному. Студенты участвуют, некоторые даже добровольно. Оценить проценты – сколько за, сколько против – сложно. Опять же, чем дальше от центра, тем больше участвующих добровольно. Я бы сказал, что студенты в этом смысле как социальная группа мало отличаются от российского общества в среднем – вот сколько у нас среди граждан прямой поддержки, столько и у студентов. Может быть, незначительно меньше. Больше безразличных, тех, кому нужно получить корочку – и уехать.

"Я живу как свободный человек"

Почти три десятка студентов вузов из разных городов, с которыми поговорило Радио Свобода, утверждают, что большинство их соучеников не поддерживают войну. Что касается преподавателей, то здесь граница обычно проходит по возрасту: более молодые чаще занимают антивоенную позицию и не занимаются пропагандой в вузах.

"У нас студенты не боятся выражать свою позицию в разговорах на занятиях. Как-то действовать, протестовать не решаются, потому что может грозить отчисление или уголовное преследование. Но взглядов своих не скрывают", – рассказал Павел из Белгорода.

"На второй год войны у меня и моих друзей все еще сохраняется ощущение, что есть много людей оппозиционных взглядов. И нам важно об этом говорить друг с другом, чтобы чувствовать, что мы не сумасшедшие и мы не одни", – рассказал Михаил, который учится в Московском физико-техническом университете (Физтехе). На вопрос о том, насколько это опасно, он говорит, что для него куда важнее не утратить чувство свободы: "Я живу как свободный человек и никак себя не ограничиваю в высказываниях. Я очень боюсь самоцензуры, я очень боюсь, что она мною завладеет, и стараюсь ей не подвергаться".

"Им же хуже"

Разнузданная пропаганда имеет среди студентов обратный эффект, считают в вузах. "Нам говорят, что "Запад манипулирует нашим сознанием через интернет", и рассказывают о способах манипуляции. Так это же всё про телевизор! Им же хуже – они сами дают нам в руки противоядие от их пропаганды", – сказал Сергей из Омского госуниверситета. Примерно о том же говорят и другие собеседники Радио Свобода.

"Сколько ни пытайся залезть к нам в голову, это укрепит нашу точку зрения еще больше. Если человек знает какие-то базовые вещи, то для него намного проще прийти к выводу: ”Это абсолютно наглая ложь". И это будет еще сильнее придавать отрицательный облик лжецам", – сказал Павел из Белгорода. По его мнению, в сообществе студентов из этого прифронтового города доминирует антивоенная позиция. В одном из вузов еще одного близкого к войне города, Краснодара, тоже не скрывают реакции на пропаганду: "Когда нам пересказывают выступления пропагандистов из телевизора, мы тихо хихикаем и сидим в чатах", – рассказала наша собеседница из этого города. А студенты, которые изучают науки о природе и обществе, утверждают, что не в силах сдержать смеха, когда им показывают видео, противоречащее основам их наук, с названием: "ДНК России. Государство-цивилизация".

При этом, замечает Андрей из московского Физтеха, многие из тех, кто полтора года назад поддерживал войну, потому что "надо бороться с нацистами", теперь сменили аргументацию. "Сейчас они часто говорят: ”Мир жестокий, поэтому жестокость – это единственное, что можно сделать”. И вспоминают, как США бомбили Белград", – говорит студент-физик.

В этом же вузе сразу после начала вторжения в 2022 году студентов приглашали на выставку "НАТО. Хроника жестокости". Ничем хорошим это не закончилось – Физтех сразу же после 24 февраля зарекомендовал себя как оппозиционно настроенный, в кампусе появлялись антивоенные стикеры. "После приглашения на выставку про НАТО в наших соцсетях вспыхнуло бурное обсуждение. И хотя некоторые настаивали, что всё нормально и правильно, большинство восприняли это очень негативно", – сказал другой студент Физтеха, Александр. А студент из Краснодара, который попросил не называть свое учебное заведение, сформулировал это так: "Мы воспринимаем приглашение на пропагандистские мероприятия как оскорбление. За кого нас держит власть? Мы умные и образованные молодые люди – и что, они (руководство вуза. – РС) и правда считают, что мы на это клюнем?"

После антивоенных стикеров на стенах Физтеха весной 2022 года его студентов "приглашали к себе местные фээсбэшники и грозили пальчиком: мол, не переходите границу, а то отчислят – пойдете в армию. Но никого не отчислили, да и что за граница – никто нам не объяснил", – рассказал Андрей. Он и многие другие студенты объясняют это так: если наказывать вузовское сообщество за нелояльность, то учиться будет некому, потому что отчислять придется почти всех. "Моя подруга училась в Вышке (Высшая школа экономики. – РС) и сказала, что если бы отчисляли всех, кто ходил на митинги против войны, то пришлось бы разогнать весь факультет, включая преподавателей", – сказал Андрей из Физтеха.

Если бы отчисляли всех, кто ходил на митинги против войны, то пришлось бы разогнать весь факультет

На вопросы Радио Свобода ответил Тимур Тухватуллин, юрист правозащитного проекта для студентов "Молния":



– Какие признаки милитаризации вузов вы наблюдаете?

– Общий фон обучения сменился в худшую сторону. С начала учебного года вузы начали перестраиваться на работу с участниками войны, получившими всяческие меры поддержки. Например, они имеют приоритет при заселении в общежития, что иногда приводит к тому, что уже живущих студентов выселяют с нарушением закона. Эта и другие льготы иногда приводят к конфликтам между обучающимися на общих основаниях и участниками войны, и вузы обычно встают на сторону последних. В целом учёба сопровождается постоянными опросами, встречами с военными и другими пропагандистскими мероприятиями, принуждение к которым вообще-то запрещено, но по факту отказаться от них студенту бывает довольно сложно.

– Видите ли вы усиление наказаний за антивоенную позицию?

– Как правило, в вузах стараются реагировать на активных студентов. Но отследить репрессии бывает довольно сложно, так как зачастую они происходят в виде формальных требований вуза и как будто не связаны с позицией студента. Например, из всех студентов, опоздавших на пару или вовремя не сдавших зачёт, накажут только активного студента, хотя формальные нарушения были у всех. Такие наказания наиболее трудно оспаривать, так как их связь с позицией студента неочевидна.

Всё чаще мы встречаемся с ситуацией, когда администрация вуза по своей инициативе сдаёт своих студентов в полицию за "неправильные" взгляды, хотя раньше такого почти не было из-за возможных репутационных рисков для университета.

Отчисления и другие дисциплинарные взыскания за проявление своей позиции в целом участились, но во многих случаях они легко оспариваются – вузы по-прежнему в целом опасаются участия правозащитников и привлечения внимания СМИ к проблеме. Реакция вуза на активизм студентов во многом зависит от того, кто был инициатором давления. Показательным является случай в СПбГУ с отчислением нескольких студентов, якобы близких к доценту истфака Михаилу Белоусову (его уволили, а затем против него возбудили дело о "дискредитации армии" после критики войны. – РС). Тогда наказывали даже студентов, выразивших поддержку отчисленным. Как мне кажется, во многом это связано с тем, что кампанию против Белоусова начали, вероятно, СМИ Евгения Пригожина.

Пользуясь тем, что тема войны является чувствительной, иногда администрация университета может запугивать студентов репрессиями за якобы активную позицию. Примерно это произошло в МГИК: когда студент просто создал чат для студентов и удалил из него сотрудницу университета, его начали обвинять в том, что он "либерал". В целом же репрессии не являются массовыми (пока что), но на активных студентов так или иначе реагируют, – говорит Тимур Тухватуллин.