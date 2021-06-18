Суд арестовал бывшего зампредседателя Центробанка

Тверской суд Москвы арестовал заведующего кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России и бывшего заместителя главы Центробанка Константина Корищенко, сообщает пресс-служба суда.

Корищенко был задержан днем 18 июня в рамках уголовного дела о растрате 3,2 млрд рублей банка "Инвестбанк". По словам неназванного источника "Интерфакса", всего в деле фигурируют 19 человек, в том числе задержанный в прошлом году бывший владелец "Инвестбанка" Сергей Менделеев. Следствие подозревает Корищенко в растрате в особо крупном размере.

В период с 2002 по 2008 год Корищенко занимал должность заместителя председателя Центробанка, заведуя всеми облигационными программами и валютными операциями. В марте 2009 года был назначен генеральным директором Московской биржи, а в 2012 году возглавил АКБ "Инвестбанк". В декабре 2013 года ЦБ отозвал у "Инвестбанка" лицензию на осуществление банковских операций. В январе следующего года ЦБ подал иск о признании Инвестбанка банкротом, а уже в марте Арбитражный суд Москвы признал этот банк банкротом.

Корищенко как бывший член совета директоров Инвестбанка наряду с еще почти двумя десятками совладельцев и топ-менеджеров привлечен к субсидиарной ответственности по долгам банка. Весной 2017 года АСВ оценивало общую сумму в 40,5 млрд рублей.