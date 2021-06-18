В Иране проходят президентские выборы. Избирательные участки открылись в семь часов утра (5:30 по московскому времени) и закроются в два часа ночи в субботу. Около 59 миллионов избирателей должны подтвердить легитимность основного кандидата от власти – председателя Верховного суда Ибрагима Раиси.

Верховная светская и религиозная власть в Иране принадлежит Высшему руководителю государства, 82-летнему великому аятолле Али Хаменеи. Многие западные эксперты по стране уверены, что на новых выборах аятолла, сам занимавший пост президента в восьмидесятые годы, может готовить себе преемника. В избирательных бюллетенях – семь кандидатов. Трое из них отказались от участия в выборах, проголосовать можно только за четырёх человек. Ещё 585 человек не были допущены к голосованию Советом стражей конституции страны.

Среди отсеянных кандидатов – все представители умеренно-реформистского лагеря, в том числе действующий вице-президент Эсхак Джахангири и бывший председатель парламента Али Лариджани. В числе недопущенных – бывший президент Махмуд Ахмадинежад. Оппозиция призвала бойкотировать голосование, впервые в истории Ирана за это выступили политики, занимавшие посты уровня министра.

Имя 60-летнего Раиси связывают с участием в массовых казнях оппозиции в 1988 году. Тогда были убиты от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч оппозиционеров. Как глава судебной власти Раиси несёт ответственность за смертные приговоры, вынесенные судами Ирана под его руководством.

Хаменеи в своём обращении к гражданам в мае заявил, что они не должны слушать тех, кто считает выборы бесполезными. Эту мысль он повторил и в пятницу на избирательном участке, заявив, что "каждый голос имеет значение", а иранцы "должны выбрать своего президента". "Я считаю: подойдите к этому с божественными намерениями и получите воздаяние благом", – цитирует его слова Иранское информационное агентство.