Суд арестовал главу узбекского землячества Усмана Баратова

Суд в Москве арестовал на два месяца главу межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова. Его обвиняют в "возбуждении ненависти или вражды" из-за поста в соцсетях. Баратов не признал своей вины.

В декабре прошлого года Баратов опубликовал пост, связанный с обсуждением резкого роста цен на куриные яйца. В посте было изображение курицы и подпись: "Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта".

На картинку обратили внимание российские прокремлёвские блогеры. Увидев в ней намёк на жён мобилизованных – участников боевых действий на территории Украины, они обратились с коллективным заявлением на имя главы СК России Александра Бастрыкина с требованием завести против главы узбекской общины уголовное дело.

После этого Баратов был задержан. По версии следствия, глава "Ватандош" "унизил достоинство группы лиц из числа граждан России, в том числе участников специальной военной операции".

Управление Следственного комитета по Москве сообщило, что по делу Баратова назначен ряд судебных экспертиз, в том числе лингвистическая и компьютерно-техническая. Также следователи ищут возможных сообщников.

Баратов вину не признал. Комментируя выдвинутое против него обвинение, заявил, что "сатирическое фото куриц не имеет никакого отношения к участникам СВО".