Узбекистан снова предупредил своих граждан о запрете воевать в Украине

Агентство по внешней трудовой миграции при Министерстве труда Узбекистана предупредило граждан Узбекистана, находящихся в России, о нежелательности их участия в войне в Украине. Поводом для этого стал указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным 14 ноября - согласно указу, иностранные граждане теперь смогут служить в российской армии по призыву.

Власти Узбекистана напоминают, что по узбекским законам служба в вооружённых силах или полиции любой другой страны является уголовным преступлением, за которое может грозить срок от трёх до пяти лет. Агентство по миграции призывает узбекистанцев, находящихся на территории России, не втягиваться в конфликт в Украине и не участвовать в боевых действиях ни на той, ни на другой стороне.

Официальные органы Узбекистана, а также Кыргызстана, и раньше предупреждали своих граждан, находящихся в России, что они не должны служить в армиях других государств: в обеих центральноазиатских странах за это предусмотрено уголовное наказание.

С похожими призывами выступают и религиозные авторитеты. Духовное управление мусульман Узбекистана издало фетву, запрещающую узбекским верующим участие в боевых действиях за рубежом. В фетве указано, что мусульманину разрешается брать в руки оружие только для защиты своей родины. "Не дозволено мусульманам объединяться с иноверцами и воевать против другой общины иноверцев", – ссылаются узбекские духовные власти на книгу "Ас-Сиярул-Кабир" исламского богослова имама Мухаммада.