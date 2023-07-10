Суд арестовал обвиняемых в нападении на адвоката Елену Пономарёву

Кунцевский районный суд в Москве отправил под арест двоих подозреваемых в нападении на адвоката Елену Пономарёву. 6 июля неизвестные облили её зелёнкой на автобусной остановке. Адвокат получила ожоги глаз второй степени. Подозреваемые были задержаны в Санкт-Петербурге, против них возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Пресс-служба московских судов называет имя одного из задержанных - Павел Морозов. Он будет заключён под стражу до 7 сентября. Данные второго подозреваемого пока не названы.

Елена Пономарёва считает, что нападение связано с её профессиональной деятельностью. "С моей точки зрения, произошедшее связано с расследованием дела о наркоторговле, по которому меня допрашивали в Лыткаринском суде в 2021 году как свидетеля. Обвиняемые были осуждены и приговорены к серьезному сроку, и всё, что со мной произошло, могло быть местью за то, что я не подтвердила их версию в судебном заседании", – заявила она.

Кроме того, Пономарёва рассказала, что ранее ей угрожали в мессенджерах, присылая фотографии родных, а также имущества и собаки Пономарёвой. Ей прокалывали шины и обливали автомобиль несмываемой краской. Пономарёва тогда обращалась в правоохранительные органы, но, как подчеркнули в адвокатской палате Московской области, "результатов это не дало, виновные установлены не были".