Подозреваемые в нападении на адвоката Елену Пономарёву задержаны

Полиция задержала двух человек, подозреваемых во вчерашнем нападении на адвоката Елену Пономарёву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московское управление МВД. В пресс-службе ведомства рассказали, что задержание проводилось совместно с Санкт-Петербургским управлением МВД на транспорте. "Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых 1984 и 1998 годов рождения в Санкт-Петербурге," - сказал собеседник агентства.

В четверг московский адвокат Елена Пономарёва получила ожог глаз второй степени после того, как неизвестные облили её зелёнкой на остановке общественного транспорта. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.

Адвокат считает, что нападение связано с её профессиональной деятельностью. "С моей точки зрения, произошедшее связано с расследованием дела о наркоторговле, по которому меня допрашивали в Лыткаринском суде в 2021 году как свидетеля. Обвиняемые были осуждены и приговорены к серьезному сроку, и всё, что со мной произошло, могло быть местью за то, что я не подтвердила их версию в судебном заседании", - заявила она.

Кроме того, Пономарёва рассказала, что ранее ей угрожали в мессенджерах, присылая фотографии родных, а также имущества и собаки Пономарёвой. Ей прокалывали шины и обливали автомобиль несмываемой краской. Пономарёва тогда обращалась в правоохранительные органы, но, как подчеркнули в адвокатской палате Московской области, "результатов это не дало, виновные установлены не были".