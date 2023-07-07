Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Подозреваемые в нападении на адвоката Елену Пономарёву задержаны

Иллюстративное фото

Полиция задержала двух человек, подозреваемых во вчерашнем нападении на адвоката Елену Пономарёву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московское управление МВД. В пресс-службе ведомства рассказали, что задержание проводилось совместно с Санкт-Петербургским управлением МВД на транспорте. "Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых 1984 и 1998 годов рождения в Санкт-Петербурге," - сказал собеседник агентства.

В четверг московский адвокат Елена Пономарёва получила ожог глаз второй степени после того, как неизвестные облили её зелёнкой на остановке общественного транспорта. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.

Адвокат считает, что нападение связано с её профессиональной деятельностью. "С моей точки зрения, произошедшее связано с расследованием дела о наркоторговле, по которому меня допрашивали в Лыткаринском суде в 2021 году как свидетеля. Обвиняемые были осуждены и приговорены к серьезному сроку, и всё, что со мной произошло, могло быть местью за то, что я не подтвердила их версию в судебном заседании", - заявила она.

Кроме того, Пономарёва рассказала, что ранее ей угрожали в мессенджерах, присылая фотографии родных, а также имущества и собаки Пономарёвой. Ей прокалывали шины и обливали автомобиль несмываемой краской. Пономарёва тогда обращалась в правоохранительные органы, но, как подчеркнули в адвокатской палате Московской области, "результатов это не дало, виновные установлены не были".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG