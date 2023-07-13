Первомайский районный суд Краснодара отправил в СИЗО Сергея Денисенко, которого подозревают в убийстве заместителя начальника отдела мобилизации местной администрации Станислава Ржицкого – ранее он был командиром подводной лодки "Краснодар", оснащённой крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

42-летний Станислав Ржицкий был убит утром 10 июля во время пробежки – в него четыре раза выстрелили из пистолета Макарова. На следующий день Следственный комитет России отчитался о задержании подозреваемого – Сергея Денисенко 1959 года рождения. Ведомство утверждает, что он признал вину в убийстве Ржицкого.

В 2020 году региональное издание "Новая газета Кубани" назвало Ржицкого командиром подводной лодки "Краснодар", оснащенной крылатыми ракетами "Калибр" и входящей в состав Черноморской флотилии подводных лодок наряду с еще пятью судами. По данным украинских СМИ, одно из них ответственно за обстрел в июле прошлого года города Винницы, в результате которого погибли 27 человек, в том числе дети. При этом близкие офицера настаивают, что он уволился из армии еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Когда именно Ржицкий ушёл из подводного флота на должность замначальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре, неизвестно.

Ржицкий внесен в базу данных украинского проекта "Миротворец" – его активисты ищут и публикуют личную информацию сепаратистов на Донбассе, а также участников войны против Украины.