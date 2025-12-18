Суд арестовал подростка, обвиняемого в нападении на школу в Подмосковье

Тверской суд Москвы в четверг арестовал подростка, обвиняемого в нападении с ножом на школу в подмосковном поселке Горки-2.

Об этом, как отмечает ТАСС, говорится в резолютивной части решения суда о мере пресечения. 15-летнего учащегося той же школы обвиняют по статьям "убийство" и "покушение на убийство".

Нападение произошло утром 16 декабря в Успенской школе Одинцовского района. Ученик девятого класса распылил перцовый баллончик в лицо охраннику, ударил его ножом, а затем набросился с ножом на 10-летнего школьника. В результате полученных ранений ребёнок скончался.

Нападавший был задержан. Все свои действия подросток снимал на камеру. Телеграм-каналы и ряд российских СМИ опубликовали 15-минутный ролик, на котором видно, что он подготовился к атаке в школьном туалете, где оставил муляж взрывного устройства. Затем он начал ходить по классам в поисках одного из учителей, а после этого встретил группу детей с учительницей и спросил у них, кто они по национальности. После этого произошло нападение на ребенка.

Телеграм-каналы писали, что за несколько дней до нападения подозреваемый разослал одноклассникам свой манифест под названием "Мой гнев". Отмечалось, что это неонацистский текст.

Убитым школьником оказался мальчик из таджикской семьи. МИД Таджикистана вручил российскому послу в Душанбе ноту с требованием провести незамедлительное и объективное расследование нападения.